 2026-03-13T07:45:35.464Z

Allgemeines

SV Budberg kämpft im Derby um die Tabellenführung

In der Landesliga, Gruppe 2, steht am Freitagabend das Derby zwischen dem SV Budberg und dem SV Scherpenberg an.

von Marcel Eichholz · Heute, 20:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Ulrich Laakmann

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Landesliga 2
VfB Speldorf
FC Kray
Hamborn 07
ESC Rellingh

Am Freitagabend will der SV Budberg in der Landesliga, Gruppe 2, nach der Tabellenführung greifen. Das könnte ausgerechnet im Derby gegen den SV Scherpenberg gelingen. Mit einem Spiel weniger absolviert könnte der SVS seinerseits aber ebenfalls aus eigener Kraft ganz nach oben klettern. Klassen-Primus ESC Rellinghausen ist sonntags beim formstarken VfB Speldorf im Einsatz, der kriselnde VfB Bottrop reist zur DJK Blau-Weiß Mintard. Im wichtigen Kellerduell stehen sich die Sportfreunde Hamborn 07 und der FC Kray gegenüber. Diese Begegnungen gibt es außerdem.

>>> Landesliga Niederrhein, Gruppe 2: zur Tabelle!

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Spitzenspiel unter Flutlicht

Morgen, 20:00 Uhr
Viktoria Goch
Viktoria GochVikt. Goch
DJK Sportfreunde Katernberg 13/19
DJK Sportfreunde Katernberg 13/19DJK/SF Kate.
20:00live

Morgen, 20:00 Uhr
SV Budberg
SV BudbergSV Budberg
SV Scherpenberg
SV ScherpenbergScherpenberg
20:00live

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Das sind die Spiele am Sonntag

So., 22.03.2026, 15:30 Uhr
SC Werden-Heidhausen
SC Werden-HeidhausenWe.-Heidh.
1. FC Lintfort
1. FC LintfortFC Lintfort
15:30

So., 22.03.2026, 15:00 Uhr
Sportfreunde Hamborn 07
Sportfreunde Hamborn 07Hamborn 07
FC Kray
FC KrayFC Kray
15:00

So., 22.03.2026, 15:00 Uhr
Sportfreunde Niederwenigern
Sportfreunde NiederwenigernNiederwenig.
Mülheimer FC 97
Mülheimer FC 97Mülh. FC 97
15:00

So., 22.03.2026, 15:30 Uhr
VfB Speldorf
VfB SpeldorfVfB Speldorf
ESC Rellinghausen
ESC RellinghausenESC Rellingh
15:30live

So., 22.03.2026, 11:00 Uhr
SG Essen-Schönebeck
SG Essen-SchönebeckSchönebeck
PSV Wesel
PSV WeselPSV Wesel
11:00

So., 22.03.2026, 15:30 Uhr
DJK Blau-Weiß Mintard
DJK Blau-Weiß MintardBW Mintard
VfB Bottrop
VfB BottropVfB Bottrop
15:30

>>> Die Transfers der Landesliga 2

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Das sind die nächsten Spieltage

25. Spieltag
Fr., 27.03.26 20:00 Uhr 1. FC Lintfort - VfB Speldorf
Fr., 27.03.26 20:00 Uhr SV Scherpenberg - Sportfreunde Hamborn 07
Sa., 28.03.26 18:00 Uhr Mülheimer FC 97 - SC Werden-Heidhausen
So., 29.03.26 15:00 Uhr PSV Wesel - DJK Blau-Weiß Mintard
So., 29.03.26 15:00 Uhr ESC Rellinghausen - SG Essen-Schönebeck
So., 29.03.26 15:00 Uhr FC Kray - Sportfreunde Niederwenigern
So., 29.03.26 15:15 Uhr DJK Sportfreunde Katernberg 13/19 - SV Budberg
So., 29.03.26 15:30 Uhr Rhenania Bottrop - Viktoria Goch

26. Spieltag
Di., 31.03.26 19:00 Uhr SG Essen-Schönebeck - VfB Speldorf
Mi., 01.04.26 19:00 Uhr Sportfreunde Niederwenigern - SV Scherpenberg
Do., 02.04.26 18:30 Uhr Mülheimer FC 97 - 1. FC Lintfort
Do., 02.04.26 19:30 Uhr Sportfreunde Hamborn 07 - DJK Sportfreunde Katernberg 13/19
Do., 02.04.26 19:30 Uhr SC Werden-Heidhausen - FC Kray
Do., 02.04.26 20:00 Uhr DJK Blau-Weiß Mintard - ESC Rellinghausen
Do., 02.04.26 20:00 Uhr Viktoria Goch - VfB Bottrop
Do., 02.04.26 20:00 Uhr SV Budberg - Rhenania Bottrop

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