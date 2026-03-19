SV Budberg kämpft im Derby um die Tabellenführung

– Foto: Ulrich Laakmann

Am Freitagabend will der SV Budberg in der Landesliga, Gruppe 2, nach der Tabellenführung greifen. Das könnte ausgerechnet im Derby gegen den SV Scherpenberg gelingen. Mit einem Spiel weniger absolviert könnte der SVS seinerseits aber ebenfalls aus eigener Kraft ganz nach oben klettern. Klassen-Primus ESC Rellinghausen ist sonntags beim formstarken VfB Speldorf im Einsatz, der kriselnde VfB Bottrop reist zur DJK Blau-Weiß Mintard. Im wichtigen Kellerduell stehen sich die Sportfreunde Hamborn 07 und der FC Kray gegenüber. Diese Begegnungen gibt es außerdem.