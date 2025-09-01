SV Budberg jubelt nach einer Nervenschlacht in Hattingen

Der SV Budberg hat beim noch punktlosen Oberliga-Absteiger SF Niederwenigern an einem auf beiden Seiten chancenreichen und nervenaufreibenden Sonntagmittag den ersten Auswärtssieg der neuen Landesliga-Saison eingefahren. Wie in der Vorwoche gegen Hamborn zappelte das Netz erneut viermal. Durch den 4:2-Erfolg in Hattingen (2:0) ist der Start mit sieben Punkten aus den ersten drei Spielen geglückt, der SVB reiht sich damit direkt wieder in der Spitzengruppe ein.

Moritz Pauls dritter Treffer (8.) eröffnete den Torreigen auf dem Weg zum ersten Dreier gegen Niederwenigern. Felix Weyhofen (28.), Oliver Nowak (72.) und der eingewechselte Ole Egging vom Elfmeterpunkt (82.) waren ebenfalls erfolgreich. Die Gastgeber stellten durch Niklas Nadolny (63.) und einen von Moreno Mandel verwandelten, unberechtigten Strafstoß (75.) die zwischenzeitlichen Anschlüsse für die Hausherren her.

Für den rotgesperrten Laurin Severith begann wie erwartet Kapitän Jan Luca Häselhoff in der Innenverteidigung. Oliver Nowak rückte für Florian Mordt in die erste Elf. Für Mike Terfloth war mit schmerzverzerrtem Gesicht schon nach 17 Minuten Schluss. Der Routinier fiel bei einer Rettungsaktion im eigenen Fünf-Meter-Raum unglücklich auf den Fußknöchel und machte für Benedict Vana Platz.

"Spiel stand immer wieder auf der Kippe"

Der Defensivmann sowie alle Einwechselspieler belebten das Spiel der Budberger sichtlich. Trainer Tim Wilke sprach von einem „harten Stück Arbeit“ gegen einen Gegner, der in der Tabelle am Ende „sicher zehn Plätze weiter oben“ anzusiedeln sei.

„Das Spiel stand immer wieder auf der Kippe. Aber wir hatten immer die richtigen Antworten parat. Es war läuferisch, vom Pressing und von den temporeichen Umschaltsituationen richtig gut. Wir haben die Probleme des mit sich hadernden Gegners über die Außen sehr gut ausgenutzt und fast alle Tore über die Flügel erzielt. Wir hatten auch das nötige Spielglück, haben anders als in Lintfort unsere Ordnung nicht verloren und konnten den frühen Ausfall von Mike durch unsere starke Bank gut kompensieren“, lobte der Coach.

Für den SV Budberg geht’s am kommenden Sonntag mit dem nächsten Heimspiel weiter. Dann ist der Essener Aufsteiger SC Werden-Heidhausen zu Gast.

Es spielten: Anders; Ueberfeld, Häselhoff, Beerenberg, Weyhofen (80. Mordt), Terfloth (17. Vana, 89. Warnke), Eckhardt, Nowak, Hochbaum (64. Egging), Hahn (74. Umberg), Paul.