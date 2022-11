SV Budberg ist klarer Außenseiter gegen Warbeyen Frauen-Niederrheinpokal: Es schein eine klare Angelegenheit zu werden - doch im Pokal weiß man ja nie.

Zu groß ist der Leistungsunterschied zwischen dem in Abstiegsgefahr schwebenden Niederreinligisten und dem VfR, der in der Regionalliga eine gute Rolle spielt. Und deshalb blickt der Budberger Trainer auch schon eine Woche voraus, wenn seine Schützlinge zum Kellerduell die zweite Mannschaft von Borussia Bocholt empfangen. „Darauf ist unser Fokus tatsächlich gerichtet. Da müssen wir versuchen, unsere vielleicht schon letzte Chance im Kampf um den Klassenerhalt zu ergreifen“, so der Coach. Folgerichtig werden etliche Spielerinnen des zweiten Budberger Teams um 15 Uhr in der Startformation stehen, auch um Spielerinnen wie beispielsweise Weronika Rekus die dringend benötigte Pause zu ermöglichen.