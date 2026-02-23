SV Budberg ist im Abschluss extrem effizient

Wilke zeigte sich nach Abpfiff hochzufrieden: „Das ist die Fortsetzung der letzten Spiele. Defensive Stabilität, gute Organisation, keine individuellen Fehler.“ Bereits zum dritten Mal in diesem Jahr ging der SV Budberg mit einer 2:0-Führung in die Halbzeit. „Wir haben in der Kabine wieder gesagt: Noch stringenter spielen, hinter dem Ball bleiben. Nicht primär aufs 3:0 gehen, sondern die Null verteidigen. Die Spieler wussten das“, so der Trainer. „Das sind Spiele, die machen mich happy.“