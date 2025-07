Auf der Budberger Anlage wird wohl demnächst ein Regionalligist auflaufen. – Foto: Sascha Köppen

SV Budberg ist heiß aufs Pokalspiel gegen RWO Der Saisonauftakt für den SV Budbeg hat’s in sich. Die Meisterschaft beginnt mit dem Derby beim 1. FC Lintfort. Weiter geht’s im Niederrhein-Pokal gegen den Regionalligisten Oberhausen. Verlinkte Inhalte Landesliga 2 Bezirksliga 4 SV Budberg TuS Xanten

Niklas Ueberfeld und Neuzugang Alessandro Hochbaum nahmen am Mittwochabend mit einem breiten Grinsen am Training des Fußball-Landesligisten SV Budberg teil. Kurz vorher hatten die beiden erfahren, auf wen die Mannschaft in der ersten Runde des Niederrheinpokals trifft. Gegner ist RW Oberhausen aus der Regionalliga. Ueberfeld war dort in der vergangenen Saison Co-Trainer der B-Junioren, Hochbaum wechselte aus der U19 von RWO zum SVB. Seit Donnerstagvormittag wissen die zwei zudem, dass die Meisterschaft am 17. August, 15.15 Uhr, mit dem Derby beim 1. FC Lintfort startet. Da veröffentlichte der Fußballverband Niederrhein den Spielplan.

Strammes Auftaktprogramm „Was für ein geiles Pokallos, was für ein mega Auftaktprogramm“, sagt Trainer Tim Wilke. „Da muss ich in den nächsten vier Wochen niemanden extra motivieren. Da sind gleich alle Sinne hochgefahren.“ Nach der Partie in Lintfort steht das Heimspiel gegen RWO an. Der Verband gibt als Termin den 19. oder 20. August vor. „Wir favorisieren den Mittwoch, da stehen uns wahrscheinlich mehr Helfer zur Verfügung. Wir gehen davon aus, dass das Spiel bei uns auf der Anlage stattfinden kann“, so Thomas Paul, der Vorsitzende der Fußballabteilung, auf Nachfrage.

Mi., 23.07.2025, 20:00 Uhr SV Budberg SV Budberg TuS Xanten TuS Xanten 20:00 live PUSH Nach dem Pokalknaller empfängt der SVB im ersten Landesliga-Heimspiel am 24. August, 15 Uhr, Hamborn 07. Weiter geht’s am Sonntag darauf, 15 Uhr, mit dem Auswärtsauftritt bei den SF Niederwenigern. Am 28. September, 15 Uhr, muss die Wilke-Elf beim SV Scherpenberg antreten. Am 7. Dezember, 15 Uhr, empfangen die Budberger den GSV Moers.