SV Budberg II will in die Bezirksliga, SV Millingen hofft

Spieltag 34 in der Kreisliga A Moers: Der SV Budberg II geht vor den SSV Lüttingen als Tabellenführer in den letzten Spieltag. Im Keller hofft der SV Millingen im Fernduell gegen den FC Meerfeld auf Schützenhilfe, denn sollte Meerfeld gegen den SV Schwafheim verlieren und Millingen schlägt den VfL Rheinhausen, wäre der direkte Abstieg wegen des direkten Vergleichs verhindert. So oder so: Der Tabellen-15. muss noch in die Relegation mit den beiden Dritten der Kreisliga B.
33. Spieltag
So., 31.05.26 13:00 Uhr SV Budberg II - GSV Moers II 4:2
So., 31.05.26 15:00 Uhr SpVgg Rheurdt-Schaephuysen - SV Sonsbeck II 4:0
So., 31.05.26 15:00 Uhr SSV Lüttingen - Büdericher SV 5:0
So., 31.05.26 15:00 Uhr FC Viktoria Alpen 1911 e.V. - SV Millingen 2:4
So., 31.05.26 15:00 Uhr TV Asberg - Rumelner TV 3:2
So., 31.05.26 15:30 Uhr SV Menzelen - FC Moers-Meerfeld 6:0
So., 31.05.26 15:30 Uhr SV Schwafheim - Concordia Rheinberg zg. 6:0
So., 31.05.26 15:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II - ESV Hohenbudberg 2:2
34. Spieltag
Sa., 06.06.26 16:00 Uhr ESV Hohenbudberg - SpVgg Rheurdt-Schaephuysen
So., 07.06.26 15:00 Uhr Concordia Rheinberg zg. - TV Asberg
So., 07.06.26 15:00 Uhr FC Moers-Meerfeld - SV Schwafheim
So., 07.06.26 15:00 Uhr SV Millingen - VfL Rheinhausen
So., 07.06.26 15:00 Uhr GSV Moers II - SSV Lüttingen
So., 07.06.26 15:00 Uhr SV Sonsbeck II - SV Budberg II
So., 07.06.26 15:30 Uhr Rumelner TV - FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II
So., 07.06.26 15:30 Uhr Büdericher SV - FC Viktoria Alpen 1911 e.V.
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