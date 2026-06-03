SV Budberg II will in die Bezirksliga, SV Millingen hofft

Millingen und Meerfeld hoffen noch. – Foto: Sven Hanisch

Spieltag 34 in der Kreisliga A Moers: Der SV Budberg II geht vor den SSV Lüttingen als Tabellenführer in den letzten Spieltag. Im Keller hofft der SV Millingen im Fernduell gegen den FC Meerfeld auf Schützenhilfe, denn sollte Meerfeld gegen den SV Schwafheim verlieren und Millingen schlägt den VfL Rheinhausen, wäre der direkte Abstieg wegen des direkten Vergleichs verhindert. So oder so: Der Tabellen-15. muss noch in die Relegation mit den beiden Dritten der Kreisliga B.

Spieltext C. Rheinberg zg. - TV Asberg

Spieltext FC Meerfeld - Schwafheim

Spieltext SV Millingen - VfL R´hausen

Spieltext BüdericherSV - FC Alpen

So., 07.06.2026, 15:00 Uhr GSV Moers GSV Moers II SSV Lüttingen Lüttingen 15:00 PUSH

Spieltext GSV Moers II - Lüttingen

So., 07.06.2026, 15:00 Uhr SV Sonsbeck SV Sonsbeck II SV Budberg SV Budberg II 15:00 PUSH

Spieltext SV Sonsbeck II - SV Budberg II

Das sind die nächsten Spieltage

33. Spieltag

So., 31.05.26 13:00 Uhr SV Budberg II - GSV Moers II 4:2

So., 31.05.26 15:00 Uhr SpVgg Rheurdt-Schaephuysen - SV Sonsbeck II 4:0

So., 31.05.26 15:00 Uhr SSV Lüttingen - Büdericher SV 5:0

So., 31.05.26 15:00 Uhr FC Viktoria Alpen 1911 e.V. - SV Millingen 2:4

So., 31.05.26 15:00 Uhr TV Asberg - Rumelner TV 3:2

So., 31.05.26 15:30 Uhr SV Menzelen - FC Moers-Meerfeld 6:0

So., 31.05.26 15:30 Uhr SV Schwafheim - Concordia Rheinberg zg. 6:0

So., 31.05.26 15:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II - ESV Hohenbudberg 2:2



34. Spieltag

Sa., 06.06.26 16:00 Uhr ESV Hohenbudberg - SpVgg Rheurdt-Schaephuysen

So., 07.06.26 15:00 Uhr Concordia Rheinberg zg. - TV Asberg

So., 07.06.26 15:00 Uhr FC Moers-Meerfeld - SV Schwafheim

So., 07.06.26 15:00 Uhr SV Millingen - VfL Rheinhausen

So., 07.06.26 15:00 Uhr GSV Moers II - SSV Lüttingen

So., 07.06.26 15:00 Uhr SV Sonsbeck II - SV Budberg II

So., 07.06.26 15:30 Uhr Rumelner TV - FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II

So., 07.06.26 15:30 Uhr Büdericher SV - FC Viktoria Alpen 1911 e.V.

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