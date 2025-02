SV Budberg II patzt! VfB Homberg II zieht davon, Drama in Rheinberg

Aldin Mahmutovic schoss den FC Neukirchen-Vluyn am Freitag in Meerfeld zum wichtigen Auswärtssieg, den die Gäste trotz zweier Platzverweise über die Zeit brachten. Damit verlässt die Bezirksliga-Reserve zumindest bis Sonntag die Abstiegszone.

Während der VfB Homberg II und der ESV Hohenbudberg durchaus souverän ihre Hausaufgaben erledigen, kassierte der SV Budberg II eine überraschende Pleite. Der FC Rumeln-Kaldenhausen kassierte nach seiner Führung zwar den Ausgleich vom möglichen Tabellenführer, dann zog der Aufsteiger aber auf 4:1 davon. Am Ende wird es nochmal eng, weil die Gäste auf 3:4 herankommen, doch der Doppelpack von Kerem Akcay markierte am Ende den Unterschied. Rumeln bleibt auf einem Nichtabstiegsplatz und Budberg II hat den Aufstieg nicht mehr in eigener Hand. Fünf Punkte beträgt der Rückstand auf den VfB Homberg II.

In die Kategorie "maximal bitter" gehört das 3:4 von Concordia Rheinberg gegen die SpVgg Rheurdt-Schaephuysen. Max Knöpel flog vor der Pause vom Platz (43.), dann trafen die Gäste dreimal und waren so gut wie im Ziel. Doch Concordia Rheinberg gab sich nicht auf, die Elf von Manfred Wranik kämpfte sich zurück und erzielte tief in der Nachspielzeit durch Mujo Adanalic tatsächlich noch das 3:3! Ein gefühlter Sieg im Abstiegskampf, der sich doch noch zur richtigen Niederlage entwickelte, denn in Minute 95 traf der Aufsteiger zum 4:3-Auswärtssieg. Die weiteren Ergebnisse

Das sind die nächsten Spieltage

21. Spieltag

Fr., 14.02.25 19:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II - SV Orsoy

Fr., 14.02.25 20:00 Uhr SV Menzelen - VfB Homberg II

Sa., 15.02.25 16:00 Uhr TV Asberg - FC Moers-Meerfeld

So., 16.02.25 13:00 Uhr SV Budberg II - ESV Hohenbudberg

So., 16.02.25 15:00 Uhr SV Millingen - SSV Lüttingen

So., 16.02.25 15:00 Uhr VfL Rheinhausen - Büdericher SV

So., 16.02.25 15:00 Uhr SpVgg Rheurdt-Schaephuysen - SV Schwafheim

So., 16.02.25 15:30 Uhr OSC Rheinhausen - Concordia Rheinberg

So., 16.02.25 15:30 Uhr Rumelner TV - FC Rumeln-Kaldenhausen

So., 16.02.25 15:30 Uhr SV Haesen-Hochheide - FC Viktoria Alpen 1911 e.V.



22. Spieltag

Fr., 21.02.25 19:30 Uhr Concordia Rheinberg - SV Millingen

Fr., 21.02.25 20:00 Uhr SSV Lüttingen - VfL Rheinhausen

Sa., 22.02.25 17:30 Uhr SpVgg Rheurdt-Schaephuysen - SV Menzelen

So., 23.02.25 14:15 Uhr SV Orsoy - TV Asberg

So., 23.02.25 15:00 Uhr ESV Hohenbudberg - Rumelner TV

So., 23.02.25 15:00 Uhr Büdericher SV - SV Budberg II

So., 23.02.25 15:00 Uhr SV Schwafheim - OSC Rheinhausen

So., 23.02.25 15:00 Uhr FC Viktoria Alpen 1911 e.V. - VfB Homberg II

So., 23.02.25 15:00 Uhr FC Moers-Meerfeld - SV Haesen-Hochheide

So., 23.02.25 15:30 Uhr FC Rumeln-Kaldenhausen - FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II

_______________

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: