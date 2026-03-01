 2026-02-20T12:29:42.904Z

SV Budberg II nutzt Asberg-Patzer aus, Samet Altun schreibt Geschichte

Kreisliga A Moers: SV Budberg II schlägt SV Menzelen und übernimmt Platz eins, TV Asberg spielt remis in Büderich, ESV Hohenbudberg gewinnt 9:0 beim FC Meerfeld - dabei trifft Samet Altun gleich siebenmal! SSV Lüttingen siegt klar. GSV Moers II holt zudem wichtigen Erfolg gegen Schwafheim.

von André Nückel · Heute, 20:14 Uhr · 0 Leser
Trifft siebenmal: Samet Altun!
Trifft siebenmal: Samet Altun! – Foto: Robin Chaya

Kreisliga A Moers
SV Budberg II
FC Meerfeld
SV Millingen
VfL R´hausen

Spieltag 21 in der Kreisliga A Moers: Der neue Tabellenführer heißt SV Budberg II, denn der TV Asberg holte beim Büdericher SV nur einen Zähler. Während der ESV Hohenbudberg und der SSV Lüttingen klar siegen, punkten Kellerteams - die Übersicht. Im Mittelpunkt steht Torjäger Samet Altun mit einer unglaublichen Leistung.

So läuft der Spieltag der Kreisliga A Moers

Heute, 15:30 Uhr
SV Schwafheim
SV SchwafheimSchwafheim II
SpVgg Rheurdt-Schaephuysen
SpVgg Rheurdt-SchaephuysenRheurdt-Sch.
2
4
Abpfiff

Die SpVgg Rheurdt-Schaephuysen geriet beim SV Schwafheim II früh in Rückstand, weil Leonard Löw nach sechs Minuten traf. Doch noch vor der Pause glich Dion Marinus Werft aus. Im zweiten Durchgang sorgten Felix Dressler, Niklas Jahny und Florian Witte für klare Verhältnisse, ehe Löw in der Nachspielzeit noch verkürzte. Rheurdt klettert damit ins obere Mittelfeld.

Heute, 15:00 Uhr
SV Millingen
SV MillingenSV Millingen
FC Neukirchen-Vluyn 09/21
FC Neukirchen-Vluyn 09/21FC Neuk.-Vlu II
2
2
Abpfiff

Dass der FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II beim abstiegsbedrohten SV Millingen nicht über ein 2:2 hinauskam, lag vor allem daran, dass die Gastgeber nach Rückständen jeweils antworteten. Zwar brachte Dennis Müller die Gäste früh in Führung, doch Yannick Alexander Saunus glich aus. Auf das 1:2 durch Soner Cakmak folgte in der Schlussphase der erneute Ausgleich durch Timur Zenk. Während Millingen einen wichtigen Zähler im Keller sammelte, verpasste Neukirchen den Anschluss an Rang drei.

Heute, 15:30 Uhr
Büdericher SV
Büdericher SVBüdericherSV
TV Asberg
TV AsbergTV Asberg
1
1
Abpfiff

Dass der TV Asberg beim Büdericher SV nur 1:1 spielte, hatte Folgen für die Tabelle. Nach der Führung durch Marius Ploch gelang Lars Drauschke erst zehn Minuten vor Schluss der Ausgleich. In einer hektischen Schlussphase sah Konstantinos Siainis die Rote Karte, zudem scheiterte Hubert Welens mit einem Foulelfmeter an Thomas Wilbers. Asberg rutscht damit auf Rang zwei ab und muss sich über den Punkt freuen.

Heute, 15:30 Uhr
GSV Moers
GSV MoersGSV Moers II
SV Schwafheim
SV SchwafheimSchwafheim
4
2
Abpfiff

Der GSV Moers II lag gegen den SV Schwafheim zunächst zurück, weil Julian Klingen und Nico Prehn trafen. Doch nach dem Strafstoß von Aza Kader kippte die Begegnung. Willi Nadein glich aus, ehe Russ Bryand Soh Fotso und erneut Kader die Partie drehten. In der Schlussphase sah Aboubacar Fofana die Rote Karte. Moers sammelt wichtige Punkte im Tabellenkeller.

Heute, 13:00 Uhr
SV Budberg
SV BudbergSV Budberg II
SV Menzelen
SV MenzelenSV Menzelen
4
1
Abpfiff
+Video

Der SV Budberg II hat mit dem 4:1 gegen den SV Menzelen die Tabellenführung übernommen, weil er früh die Weichen stellte und sich auch vom zwischenzeitlichen Anschluss nicht aus der Ruhe bringen ließ. Nachdem Patrick Reitemeier und Yannik Kehrmann bereits vor der Pause getroffen hatten, verkürzte Luca Terfloth kurz nach dem Seitenwechsel. Doch noch ehe Menzelen Druck entwickeln konnte, stellten Noah Schaffrath und Deniz Ucan den alten Abstand wieder her. Die Rote Karte gegen Sanzharbek Avulov beendete jede Resthoffnung. Budberg steht nun bei 53 Punkten.

Heute, 15:00 Uhr
SSV Lüttingen
SSV LüttingenLüttingen
VfL Rheinhausen
VfL RheinhausenVfL R´hausen
3
0
Abpfiff
+Video

Der SSV Lüttingen ließ gegen den VfL Rheinhausen keinen Zweifel daran, wer das Spiel kontrollieren würde, weil die Gastgeber bereits in den ersten 34 Minuten drei Treffer erzielten. Julian Rüttermann traf doppelt, ehe Max Stapelmann erhöhte. Zwar bot sich durch einen Foulelfmeter die Möglichkeit zum vierten Tor, doch Janik Schweers scheiterte an Nick Dorna. Rheinhausen blieb über 90 Minuten ohne Durchschlagskraft, sodass Lüttingen mit nun 44 Punkten Rang drei festigt.

Heute, 15:00 Uhr
SV Sonsbeck
SV SonsbeckSV Sonsbeck II
FC Viktoria Alpen 1911 e.V.
FC Viktoria Alpen 1911 e.V.FC Alpen
3
3
Abpfiff

Beim 3:3 zwischen dem SV Sonsbeck II und dem FC Viktoria Alpen 1911 e.V. wechselte die Führung mehrfach, weil beide Mannschaften offensiv konsequent agierten. Nach dem frühen Treffer von Domenik Algra drehten Konrad Nitschke und Moritz Lemkens die Partie. Direkt nach Wiederbeginn glich Nils Speicher aus, ehe Arion Krasniqi erneut vorlegte. Doch Speicher traf ein zweites Mal und stellte den Endstand her.

Heute, 15:00 Uhr
Concordia Rheinberg
Concordia RheinbergC. Rheinberg
Rumelner TV
Rumelner TVRumelner TV
2
5
Abpfiff

Der Rumelner TV gewann bei Concordia Rheinberg mit 5:2, weil er konsequent abschloss. Nach dem Handelfmeter von Granit Haliti erhöhten Tobias Dolle, Kerem Sam und Kevin Reiser, sodass die Partie bereits vor der Pause entschieden schien. Zwar verkürzte Jonas Baumbach, doch Matthias Schippers stellte den alten Abstand wieder her. In der Nachspielzeit traf Baumbach erneut, während Moritz Bergmann noch die Rote Karte sah.

Heute, 15:15 Uhr
FC Moers-Meerfeld
FC Moers-MeerfeldFC Meerfeld
ESV Hohenbudberg
ESV HohenbudbergHohenbudb.
0
9
Abpfiff

Beim 9:0 des ESV Hohenbudberg beim FC Moers-Meerfeld rückte vor allem ein Name in den Mittelpunkt: Samet Altun, der sieben Treffer erzielte und damit maßgeblich für den höchsten Sieg des Spieltags verantwortlich war. Zuvor hatten bereits Chris Exner und Lukas Thieme Ünver getroffen, ehe Altun das Ergebnis – darunter per Foulelfmeter – kontinuierlich ausbaute. Hohenbudberg springt damit auf Rang fünf, während Meerfeld defensiv überfordert blieb.

Das sind die nächsten Spieltage

22. Spieltag
Fr., 06.03.26 19:30 Uhr VfL Rheinhausen - FC Viktoria Alpen 1911 e.V.
So., 08.03.26 13:00 Uhr ESV Hohenbudberg - SV Schwafheim II
So., 08.03.26 15:00 Uhr Concordia Rheinberg - SV Sonsbeck II
So., 08.03.26 15:00 Uhr TV Asberg - GSV Moers II
So., 08.03.26 15:00 Uhr SpVgg Rheurdt-Schaephuysen - SV Millingen
So., 08.03.26 15:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II - Büdericher SV
So., 08.03.26 15:30 Uhr Rumelner TV - FC Moers-Meerfeld
So., 08.03.26 15:30 Uhr SV Menzelen - SSV Lüttingen
So., 08.03.26 15:30 Uhr SV Schwafheim - SV Budberg II

23. Spieltag
Fr., 13.03.26 19:00 Uhr Büdericher SV - SpVgg Rheurdt-Schaephuysen
Fr., 13.03.26 19:30 Uhr SV Millingen - ESV Hohenbudberg
So., 15.03.26 13:00 Uhr SV Budberg II - TV Asberg
So., 15.03.26 15:00 Uhr SSV Lüttingen - SV Schwafheim
So., 15.03.26 15:00 Uhr FC Viktoria Alpen 1911 e.V. - SV Menzelen
So., 15.03.26 15:00 Uhr SV Sonsbeck II - VfL Rheinhausen
So., 15.03.26 15:15 Uhr FC Moers-Meerfeld - Concordia Rheinberg
So., 15.03.26 15:30 Uhr GSV Moers II - FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II
So., 15.03.26 15:30 Uhr SV Schwafheim II - Rumelner TV

