SV Budberg II nutzt Asberg-Patzer aus, Samet Altun schreibt Geschichte

Spieltag 21 in der Kreisliga A Moers: Der neue Tabellenführer heißt SV Budberg II, denn der TV Asberg holte beim Büdericher SV nur einen Zähler. Während der ESV Hohenbudberg und der SSV Lüttingen klar siegen, punkten Kellerteams - die Übersicht. Im Mittelpunkt steht Torjäger Samet Altun mit einer unglaublichen Leistung.

Dass der FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II beim abstiegsbedrohten SV Millingen nicht über ein 2:2 hinauskam, lag vor allem daran, dass die Gastgeber nach Rückständen jeweils antworteten. Zwar brachte Dennis Müller die Gäste früh in Führung, doch Yannick Alexander Saunus glich aus. Auf das 1:2 durch Soner Cakmak folgte in der Schlussphase der erneute Ausgleich durch Timur Zenk. Während Millingen einen wichtigen Zähler im Keller sammelte, verpasste Neukirchen den Anschluss an Rang drei.

Die SpVgg Rheurdt-Schaephuysen geriet beim SV Schwafheim II früh in Rückstand, weil Leonard Löw nach sechs Minuten traf. Doch noch vor der Pause glich Dion Marinus Werft aus. Im zweiten Durchgang sorgten Felix Dressler, Niklas Jahny und Florian Witte für klare Verhältnisse, ehe Löw in der Nachspielzeit noch verkürzte. Rheurdt klettert damit ins obere Mittelfeld.

Dass der TV Asberg beim Büdericher SV nur 1:1 spielte, hatte Folgen für die Tabelle. Nach der Führung durch Marius Ploch gelang Lars Drauschke erst zehn Minuten vor Schluss der Ausgleich. In einer hektischen Schlussphase sah Konstantinos Siainis die Rote Karte, zudem scheiterte Hubert Welens mit einem Foulelfmeter an Thomas Wilbers. Asberg rutscht damit auf Rang zwei ab und muss sich über den Punkt freuen.

Der GSV Moers II lag gegen den SV Schwafheim zunächst zurück, weil Julian Klingen und Nico Prehn trafen. Doch nach dem Strafstoß von Aza Kader kippte die Begegnung. Willi Nadein glich aus, ehe Russ Bryand Soh Fotso und erneut Kader die Partie drehten. In der Schlussphase sah Aboubacar Fofana die Rote Karte. Moers sammelt wichtige Punkte im Tabellenkeller.

Der SV Budberg II hat mit dem 4:1 gegen den SV Menzelen die Tabellenführung übernommen, weil er früh die Weichen stellte und sich auch vom zwischenzeitlichen Anschluss nicht aus der Ruhe bringen ließ. Nachdem Patrick Reitemeier und Yannik Kehrmann bereits vor der Pause getroffen hatten, verkürzte Luca Terfloth kurz nach dem Seitenwechsel. Doch noch ehe Menzelen Druck entwickeln konnte, stellten Noah Schaffrath und Deniz Ucan den alten Abstand wieder her. Die Rote Karte gegen Sanzharbek Avulov beendete jede Resthoffnung. Budberg steht nun bei 53 Punkten.

Der SSV Lüttingen ließ gegen den VfL Rheinhausen keinen Zweifel daran, wer das Spiel kontrollieren würde, weil die Gastgeber bereits in den ersten 34 Minuten drei Treffer erzielten. Julian Rüttermann traf doppelt, ehe Max Stapelmann erhöhte. Zwar bot sich durch einen Foulelfmeter die Möglichkeit zum vierten Tor, doch Janik Schweers scheiterte an Nick Dorna. Rheinhausen blieb über 90 Minuten ohne Durchschlagskraft, sodass Lüttingen mit nun 44 Punkten Rang drei festigt.

Beim 3:3 zwischen dem SV Sonsbeck II und dem FC Viktoria Alpen 1911 e.V. wechselte die Führung mehrfach, weil beide Mannschaften offensiv konsequent agierten. Nach dem frühen Treffer von Domenik Algra drehten Konrad Nitschke und Moritz Lemkens die Partie. Direkt nach Wiederbeginn glich Nils Speicher aus, ehe Arion Krasniqi erneut vorlegte. Doch Speicher traf ein zweites Mal und stellte den Endstand her.

Der Rumelner TV gewann bei Concordia Rheinberg mit 5:2, weil er konsequent abschloss. Nach dem Handelfmeter von Granit Haliti erhöhten Tobias Dolle, Kerem Sam und Kevin Reiser, sodass die Partie bereits vor der Pause entschieden schien. Zwar verkürzte Jonas Baumbach, doch Matthias Schippers stellte den alten Abstand wieder her. In der Nachspielzeit traf Baumbach erneut, während Moritz Bergmann noch die Rote Karte sah.

Beim 9:0 des ESV Hohenbudberg beim FC Moers-Meerfeld rückte vor allem ein Name in den Mittelpunkt: Samet Altun, der sieben Treffer erzielte und damit maßgeblich für den höchsten Sieg des Spieltags verantwortlich war. Zuvor hatten bereits Chris Exner und Lukas Thieme Ünver getroffen, ehe Altun das Ergebnis – darunter per Foulelfmeter – kontinuierlich ausbaute. Hohenbudberg springt damit auf Rang fünf, während Meerfeld defensiv überfordert blieb.

Das sind die nächsten Spieltage

22. Spieltag

Fr., 06.03.26 19:30 Uhr VfL Rheinhausen - FC Viktoria Alpen 1911 e.V.

So., 08.03.26 13:00 Uhr ESV Hohenbudberg - SV Schwafheim II

So., 08.03.26 15:00 Uhr Concordia Rheinberg - SV Sonsbeck II

So., 08.03.26 15:00 Uhr TV Asberg - GSV Moers II

So., 08.03.26 15:00 Uhr SpVgg Rheurdt-Schaephuysen - SV Millingen

So., 08.03.26 15:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II - Büdericher SV

So., 08.03.26 15:30 Uhr Rumelner TV - FC Moers-Meerfeld

So., 08.03.26 15:30 Uhr SV Menzelen - SSV Lüttingen

So., 08.03.26 15:30 Uhr SV Schwafheim - SV Budberg II



23. Spieltag

Fr., 13.03.26 19:00 Uhr Büdericher SV - SpVgg Rheurdt-Schaephuysen

Fr., 13.03.26 19:30 Uhr SV Millingen - ESV Hohenbudberg

So., 15.03.26 13:00 Uhr SV Budberg II - TV Asberg

So., 15.03.26 15:00 Uhr SSV Lüttingen - SV Schwafheim

So., 15.03.26 15:00 Uhr FC Viktoria Alpen 1911 e.V. - SV Menzelen

So., 15.03.26 15:00 Uhr SV Sonsbeck II - VfL Rheinhausen

So., 15.03.26 15:15 Uhr FC Moers-Meerfeld - Concordia Rheinberg

So., 15.03.26 15:30 Uhr GSV Moers II - FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II

So., 15.03.26 15:30 Uhr SV Schwafheim II - Rumelner TV

