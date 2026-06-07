SV Budberg II ist Meister - Millingen springt in die Relegation

Für den FC Moers-Meerfeld endete der letzte Spieltag bitter. Durch das 0:6 gegen den SV Schwafheim und den gleichzeitigen Sieg des SV Millingen rutschte Meerfeld noch hinter den direkten Konkurrenten. Die Partie nahm früh eine klare Richtung, weil Nico Prehn bereits in der sechsten Minute traf. Noah Schlebusch, Danilo Gazija und Christoph Pinske erhöhten noch vor beziehungsweise kurz nach der Pause, ehe erneut Prehn und Eren Okumus den Endstand herstellten. Moers-Meerfeld blieb damit bei 21 Punkten, während Millingen auf dieselbe Marke kam und vorbeizog. Nach dem Rückzug von Concordia Rheinberg und Schwafheim II war die Tür zur Relegation offen - Millingen nutzte sie, Meerfeld nicht.

Der SV Millingen hat im entscheidenden Moment geliefert und durch ein 3:2 gegen den VfL Rheinhausen den Sprung auf den Relegationsplatz geschafft. Dabei begann die Partie ungünstig, weil Ahmaed Talha Yanaray die Gäste bereits in der elften Minute in Führung brachte. Doch Yannick Alexander Saunus wurde zum Spieler des Spiels: Erst glich er in der 39. Minute aus, dann drehte er die Begegnung direkt nach der Pause. Nachdem Julian Daniel Gardocki in der 66. Minute das 2:2 erzielt hatte, schien Millingen noch einmal unter Druck zu geraten. In der 85. Minute traf Saunus jedoch zum dritten Mal und schoss seinen Verein damit an Moers-Meerfeld vorbei in die Relegation. Der direkte Vergleich macht es möglich (1:2, 4:0). Die restlichen Ergebnisse

Der SV Budberg II hat den letzten Schritt gemacht und sich mit einem 2:1 beim SV Sonsbeck II die Meisterschaft in der Kreisliga A Moers gesichert. Anders als die Landesliga-Mannschaft des Vereins brachte die Reserve ihre Ausgangslage ins Ziel, obwohl sie nach dem Ausgleich noch einmal gefordert war. Deniz Ucan traf in der 52. Minute zur Führung, ehe Lutz Schorn gut zehn Minuten später für Sonsbeck II ausglich. Weil Budberg aber ruhig blieb und in der Schlussphase noch einmal zulegte, erzielte Yannik Kehrmann in der 80. Minute den entscheidenden Treffer. Die Rote Karte gegen Kristof Prause in der 90. Minute änderte nichts mehr am Ausgang. Mit 79 Punkten bleibt Budberg II vor Lüttingen und steigt als Meister auf.