SV Budberg II ist Meister - Millingen springt in die Relegation

Am letzten Spieltag der Kreisliga A Moers hat SV Budberg II mit einem 2:1 beim SV Sonsbeck II die Meisterschaft perfekt gemacht, während SSV Lüttingen trotz eines 8:1 beim GSV Moers II nur Rang zwei blieb. Im Tabellenkeller schaffte SV Millingen durch ein 3:2 gegen VfL Rheinhausen den Sprung in die Relegation und überholte FC Moers-Meerfeld, das gegen SV Schwafheim deutlich verlor.
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So läuft der Spieltag der Kreisliga A Moers
Der SSV Lüttingen hat seine Pflicht beim GSV Moers II eindrucksvoll erfüllt, doch das 8:1 reichte nicht mehr, weil Budberg II parallel ebenfalls gewann. Früh stellte Julian Rüttermann die Weichen, der zwischen der 20. und 34. Minute gleich dreimal traf und die Partie praktisch vorentschied. Nach der Pause baute Lüttingen den Vorsprung weiter aus, ehe Russ Bryand Soh Fotso für Moers II verkürzte. In der Schlussphase fiel noch das achte Tor der Gäste. Lüttingen beendet die Saison damit mit starken 77 Punkten, bleibt aber zwei Zähler hinter dem neuen Meister. Nach der Aufholjagd der vergangenen Wochen ist Rang zwei dennoch Ausdruck einer außergewöhnlich konstanten Rückrunde.
Der SV Budberg II
hat den letzten Schritt gemacht und sich mit einem 2:1 beim SV Sonsbeck II
die Meisterschaft in der Kreisliga A Moers
gesichert. Anders als die Landesliga-Mannschaft des Vereins brachte die Reserve ihre Ausgangslage ins Ziel, obwohl sie nach dem Ausgleich noch einmal gefordert war. Deniz Ucan
traf in der 52. Minute zur Führung, ehe Lutz Schorn
gut zehn Minuten später für Sonsbeck II ausglich. Weil Budberg aber ruhig blieb und in der Schlussphase noch einmal zulegte, erzielte Yannik Kehrmann
in der 80. Minute den entscheidenden Treffer. Die Rote Karte gegen Kristof Prause
in der 90. Minute änderte nichts mehr am Ausgang. Mit 79 Punkten bleibt Budberg II vor Lüttingen und steigt als Meister auf.
Für den FC Moers-Meerfeld endete der letzte Spieltag bitter. Durch das 0:6 gegen den SV Schwafheim und den gleichzeitigen Sieg des SV Millingen rutschte Meerfeld noch hinter den direkten Konkurrenten. Die Partie nahm früh eine klare Richtung, weil Nico Prehn bereits in der sechsten Minute traf. Noah Schlebusch, Danilo Gazija und Christoph Pinske erhöhten noch vor beziehungsweise kurz nach der Pause, ehe erneut Prehn und Eren Okumus den Endstand herstellten. Moers-Meerfeld blieb damit bei 21 Punkten, während Millingen auf dieselbe Marke kam und vorbeizog. Nach dem Rückzug von Concordia Rheinberg und Schwafheim II war die Tür zur Relegation offen - Millingen nutzte sie, Meerfeld nicht.
Der SV Millingen hat im entscheidenden Moment geliefert und durch ein 3:2 gegen den VfL Rheinhausen den Sprung auf den Relegationsplatz geschafft. Dabei begann die Partie ungünstig, weil Ahmaed Talha Yanaray die Gäste bereits in der elften Minute in Führung brachte. Doch Yannick Alexander Saunus wurde zum Spieler des Spiels: Erst glich er in der 39. Minute aus, dann drehte er die Begegnung direkt nach der Pause. Nachdem Julian Daniel Gardocki in der 66. Minute das 2:2 erzielt hatte, schien Millingen noch einmal unter Druck zu geraten. In der 85. Minute traf Saunus jedoch zum dritten Mal und schoss seinen Verein damit an Moers-Meerfeld vorbei in die Relegation. Der direkte Vergleich macht es möglich (1:2, 4:0).
Die restlichen Ergebnisse
Das sind die nächsten Spieltage
33. Spieltag
So., 31.05.26 13:00 Uhr SV Budberg II - GSV Moers II 4:2
So., 31.05.26 15:00 Uhr SpVgg Rheurdt-Schaephuysen - SV Sonsbeck II 4:0
So., 31.05.26 15:00 Uhr SSV Lüttingen - Büdericher SV 5:0
So., 31.05.26 15:00 Uhr FC Viktoria Alpen 1911 e.V. - SV Millingen 2:4
So., 31.05.26 15:00 Uhr TV Asberg - Rumelner TV 3:2
So., 31.05.26 15:30 Uhr SV Menzelen - FC Moers-Meerfeld 6:0
So., 31.05.26 15:30 Uhr SV Schwafheim - Concordia Rheinberg zg. 6:0
So., 31.05.26 15:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II - ESV Hohenbudberg 2:2
34. Spieltag
Sa., 06.06.26 16:00 Uhr ESV Hohenbudberg - SpVgg Rheurdt-Schaephuysen
So., 07.06.26 15:00 Uhr Concordia Rheinberg zg. - TV Asberg
So., 07.06.26 15:00 Uhr FC Moers-Meerfeld - SV Schwafheim
So., 07.06.26 15:00 Uhr SV Millingen - VfL Rheinhausen
So., 07.06.26 15:00 Uhr GSV Moers II - SSV Lüttingen
So., 07.06.26 15:00 Uhr SV Sonsbeck II - SV Budberg II
So., 07.06.26 15:30 Uhr Rumelner TV - FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II
So., 07.06.26 15:30 Uhr Büdericher SV - FC Viktoria Alpen 1911 e.V.
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