SV Budberg II feiert Kantersieg, BSV gegen Rheinberg am Donnerstag

So läuft der Spieltag der Kreisliga A Moers

Mit einem starken Auftritt nach dem Seitenwechsel stürmte der SV Budberg II zu einem 6:0 (1:0)-Kantersieg beim TV Asberg. Benedikt Franke traf als einziger SVB-Akteur doppelt, damit sichert sich Budberg im Nachholspiel Rang drei, während der TV Asberg knapp auf Platz fünf bleibt. Am kommenden Wochenende steigt das Spitzenspiel: Im besten Fall kann der VfB Homberg II gegen Budberg II den Aufstieg perfekt machen.

So., 11.05.2025, 15:30 Uhr VfB Homberg VfB Homberg II SV Budberg SV Budberg II 15:30 PUSH

Das sind die nächsten Spieltage

36. Spieltag

Do., 15.05.25 20:00 Uhr VfL Rheinhausen - FC Moers-Meerfeld

So., 18.05.25 15:00 Uhr Concordia Rheinberg - SSV Lüttingen

So., 18.05.25 15:00 Uhr SpVgg Rheurdt-Schaephuysen - ESV Hohenbudberg

So., 18.05.25 15:00 Uhr SV Budberg II - FC Viktoria Alpen 1911 e.V.

So., 18.05.25 15:30 Uhr TV Asberg - SV Menzelen

So., 18.05.25 15:30 Uhr SV Schwafheim - Büdericher SV

So., 18.05.25 15:30 Uhr OSC Rheinhausen - FC Rumeln-Kaldenhausen

So., 18.05.25 15:30 Uhr Rumelner TV - VfB Homberg II

So., 18.05.25 15:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II - SV Haesen-Hochheide



37. Spieltag

So., 25.05.25 15:00 Uhr Concordia Rheinberg - SV Menzelen

So., 25.05.25 15:00 Uhr FC Viktoria Alpen 1911 e.V. - Rumelner TV

So., 25.05.25 15:00 Uhr FC Rumeln-Kaldenhausen - SV Millingen

So., 25.05.25 15:00 Uhr ESV Hohenbudberg - OSC Rheinhausen

So., 25.05.25 15:00 Uhr SSV Lüttingen - SV Schwafheim

So., 25.05.25 15:15 Uhr FC Moers-Meerfeld - SV Budberg II

So., 25.05.25 15:30 Uhr SV Haesen-Hochheide - TV Asberg

So., 25.05.25 15:30 Uhr VfB Homberg II - FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II

So., 25.05.25 15:30 Uhr Büdericher SV - SpVgg Rheurdt-Schaephuysen

