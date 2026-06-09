SV Budberg II feiert bis tief in die Nacht

Der SSV Lüttingen spielt die beste Saison der Klubgeschichte und schrammt knapp an der Meisterschaft vorbei. Der SV Budberg II steigt erstmals in die Bezirksliga auf. Der SV Millingen belohnt sich für eine starke Rückrunde.
Der SV Sonsbeck II machte dem SV Budberg II im entscheidenden Matchballspiel das Leben lange schwer. Nach dem 2:1-Sieg war die Freude bei der Mannschaft von Ulf Deutz und Thomas Kehrmann über die Meisterschaft in der Fußball-Kreisliga A und den ersten Bezirksliga-Aufstieg der Reserve der Vereinsgeschichte entsprechend groß.
Gegen 18 Uhr traf der Jubeltross wieder in Budberg ein. Dort wartete bereits die dritte Mannschaft, die wenige Stunden zuvor ihren ersten A-Liga-Aufstieg perfekt gemacht hatte. Gemeinsam liefen beide Teams in ihren Aufstiegsshirts ein und wurden von zahlreichen Vereinsmitgliedern empfangen. Der Schmerz über den zeitgleich geplatzten Oberliga-Traum der ersten Mannschaft wurde schnell in den Hintergrund gedrängt.
„Besser kann man so eine Party eigentlich nicht organisieren. Das zeichnet unseren Verein aus. Es war ein Mega-Tag für alle“, schwärmte Kehrmann. Gefeiert wurde bis tief in die Nacht. Viele Spieler hatten am Montag frei und konnten den historischen Doppelerfolg entsprechend auskosten. In zwei Wochen steht bereits die gemeinsame Abschlussfahrt aller Seniorenmannschaften nach Valencia auf dem Programm.
Bei Budberg II stoßen mit Lennart Severith, Devin Warnke und Luis Weyhofen drei Spieler aus dem Landesliga-Kader dazu. Der Glaube, auch eine Klasse höher konkurrenzfähig zu sein, ist vorhanden.
Während in Budberg die Korken knallten, herrschte beim SSV Lüttingen zunächst Ernüchterung. Die Mannschaft von Mirko Poplawski erledigte ihre Aufgabe gegen den GSV Moers II zwar souverän mit 8:1, musste sich im Titelrennen aber dennoch knapp geschlagen geben.
Der Trainer gratulierte dem neuen Meister direkt nach Spielende mit viel Anerkennung. Bei den „Fischerdörflern“ überwog der Stolz. Mit 22 ungeschlagenen Spielen in Folge spielte der SSV erneut die beste Saison aller Zeiten. „Wir haben es lange offen gehalten und können uns nichts vorwerfen. In vielen anderen Ligen wärst du mit dieser Punktzahl Meister geworden. Das ist natürlich schade“, sagte Poplawski.
Trotz aller Enttäuschung stellt der Trainer die Entwicklung seiner Mannschaft nicht infrage. „Natürlich sind wir traurig und geknickt. Aber wir haben von vielen gehört, wie spielstark wir geworden sind. Die Welt geht in Lüttingen nicht unter.“ Mitte der Woche reist die Mannschaft zunächst nach Mallorca, ehe auf neuem Kunstrasen ein nächster Angriff folgen soll.
Auch beim SV Millingen wurde bis zum Schluss gezittert. Nach dem turbulenten 3:2-Heimsieg gegen den VfL Rheinhausen sicherte sich die Mannschaft von Fabian Scholz doch noch den Relegationsplatz und darf weiter vom Klassenerhalt träumen. Während auf der Bank die Zwischenstände verfolgt wurden, sollte die Mannschaft zunächst möglichst wenig von der Konkurrenz mitbekommen.
Die Motivationsspritze zeigte Wirkung: „Wir wussten zur Pause vom deutlichen Rückstand in Meerfeld und haben den Jungs gesagt, dass sie noch einmal 45 Minuten Vollgas geben müssen. Das haben sie mit Bravour gemacht“, berichtete Scholz. Für ihn ist das Erreichen der Qualispiele die Belohnung für eine starke Rückrunde.
„Das ist wichtig für den Kopf. Wir haben uns diesen Platz hart erarbeitet. Aber wir haben noch nichts gewonnen“, stellte er klar. Bereits am Mittwoch wartet das erste Relegationsspiel beim 1. FC Lintfort II. Scholz erwartet zwei enge Duelle: „Wir freuen uns darauf und werden wie in der gesamten Rückrunde alles reinwerfen.“