SV Budberg II feiert bis tief in die Nacht

Die Motivationsspritze zeigte Wirkung: „Wir wussten zur Pause vom deutlichen Rückstand in Meerfeld und haben den Jungs gesagt, dass sie noch einmal 45 Minuten Vollgas geben müssen. Das haben sie mit Bravour gemacht“, berichtete Scholz. Für ihn ist das Erreichen der Qualispiele die Belohnung für eine starke Rückrunde.

„Das ist wichtig für den Kopf. Wir haben uns diesen Platz hart erarbeitet. Aber wir haben noch nichts gewonnen“, stellte er klar. Bereits am Mittwoch wartet das erste Relegationsspiel beim 1. FC Lintfort II. Scholz erwartet zwei enge Duelle: „Wir freuen uns darauf und werden wie in der gesamten Rückrunde alles reinwerfen.“