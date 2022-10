SV Budberg hat weiter mächtig Spaß am Toreschießen Bezirksliga: Das Team von Tim Wilke deklassierte den TSV Weeze mit 8:1. Moritz Paul steuerte einen Hattrick bei. Und Oliver Nowak traf doppelt.

Anders als bei der verspielten Vier-Tore-Führung in Xanten (5:5) konnte Wilke nach der Partie gegen Weeze lachen. Der Budberger Trainer sah einen von Beginn an überzeugenden Auftritt seiner in dieser Saison nach wie vor ungeschlagenen Mannschaft. Dabei fehlten mit Lennart Hahn, Emir Demiri und Kapitän Tim Beerenberg drei wichtige Stammspieler urlaubsbedingt. Da Wilke auf einen in der Breite qualitativ gut besetzten Kader zurückgreifen kann, konnte der Trainer die Ausfälle gut kompensieren. Allen voran der auch in diesem Jahr noch in der A-Jugend spielberechtigte Oliver Nowak, der am Sonntag erstmals über die volle Distanz bei der ersten Mannschaft auflief, hinterließ einen starken Eindruck. Schon nach vier Minuten sorgte der 18-Jährige fürs 1:0, nach 18 Minuten erhöhte der Offensivmann auf 2:0.

Die personell gebeutelten Gäste liefen nur hinterher, verloren die Bälle zu schnell und hatten immense Probleme mit dem hohen Tempo und Anlaufen der Gastgeber. Ab Minute 23 schlug die Stunde von Moritz Paul. Der Budberger Topscorer schnürte einen Hattrick (23., 37., 40.) mit den Saisontoren 16 bis 18. Weil es die Weezer ihm vor dem Tor viel zu einfach machten, hatte der 19-Jährige leichtes Spiel und vollstreckte dreimal eiskalt. Mit einer komfortablen 5:0-Führung ging‘s in die Kabinen.

Ähnlich wie in Xanten kamen die Hausherren schlafmützig zurück und ließen in den ersten fünf Zeigerumdrehungen nach Wiederanpfiff einige Chancen zu. Eine davon konnte Elias Tönnißen nach einer Ecke per Kopf zum 1:5 verwerten (51.). Diesmal war’s aber nicht mehr als Ergebniskosmetik. Fynn Eckhardt (55.) stellte den alten Vorsprung schnell wieder her. Abwehrchef Jan Luca Häselhoff per Kopf (68.) und der eingewechselte Lennart Severith (88.) setzten den Schlusspunkt.