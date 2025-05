SV Budberg hat noch ein Ziel vor Augen

Nach vier sieglosen Spielen möchte sich der SV Budberg im vorletzten Saisonspiel in der Landesliga, das gleichzeitig das letzte Heimspiel sein wird, mit einem Sieg von den eigenen Fans verabschieden. Zu Gast ist am Sonntag um 15 Uhr die SpVgg Steele. Bevor der Ball rollt, kommt der Budberger Vorstand aber noch ordentlich ins Schwitzen.

Somit fordert er von seinen Spielern, dass sie mit aller Macht über 90 Minuten das eigene Tor verteidigen, sodass am Ende auch mal wieder die Null steht. „Wir wollen uns mit einem Sieg von unseren treuen Fans verabschieden und Platz drei absichern. Das ist unser Ziel“, so Wilke, der mit seinem Team nach Platz vier in der vergangenen Saison mit dem dritten Rang die beste Platzierung der Vereinsgeschichte erreichen könnte.

Trainer Tim Wilke möchte am Sonntag eine Mannschaft auf dem Platz sehen, die alles dafür gibt, um aus der Negativspiele der vergangenen Wochen herauszukommen. „Wir haben eine Horrorserie. Wir lagen zwölf Mal in Folge mit 0:1 in Rückstand. Nur wenige davon konnten wir noch drehen.“

Blick geht optimistisch nach vorn

Bis auf Mike Terfloth, der mit einer Knöchelverletzung ausfällt, sowie die A-Jugendlichen, die am Sonntag ihr letztes Ligaspiel in der Niederrheinliga und kommenden Donnerstag das Pokalfinale gegen den FC Neukirchen-Vluyn bestreiten, kann Wilke aus dem Vollen schöpfen und sich über viele Alternativen freuen.

Trotz des aktuellen Negativtrends schaut Budbergs Coach weiter positiv nach vorne und sieht weiter eine gute sowie engagierte Trainingsleistung seiner Mannschaft. „Wir schauen aktuell unter jeden Stein und machen uns viele Gedanken über jeden Baustein. Wir werden die Jungs aus der einen oder anderen Wohlfühlzone rausholen müssen, denken aber auch über taktische und inhaltliche Veränderungen nach. Am Ende muss man aber auch sagen, dass Platz drei ein riesiger Erfolg ist.“

Dennoch blieb der SVB in den vergangenen fünf Spielen sieglos und belegt mit 20 Punkten in der Rückrunde nur Platz elf. In der Hinrunde stand das Team mit 37 Zählern noch an der Tabellenspitze. „Das Selbstvertrauen spielte uns einen Streich genauso wie unsere Widerstandsfähigkeit. Wir müssen wieder einen höheren Widerstand leisten – egal ob der Gegner Dingden oder Steele heißt.“

Obwohl die Partie gegen das Schlusslicht vom Papier her am Sonntag ein Selbstläufer werden sollte, haben die Budberger keine guten Erinnerungen an das Hinspiel. Beim abgeschlagenen Tabellenletzten kam der SVB nicht über ein 0:0 hinaus. Vom großen Punkteabstand war Ende November nicht viel zu sehen. Damals biss sich der SV Budberg die Zähne an der tief stehenden und stark verteidigenden Abwehr aus.

Vor dem 33. Spieltag haben die Budberger mit nun 57 Punkten ganze 43 Zähler Vorsprung auf die SpVgg Steele – eine mehr als lösbare Aufgabe für die Budberger sollte man meinen.

Nach der Partie findet die traditionelle Abschlussfeier mit allen vier Männer- und den beiden Frauenteams mit Freibier statt. Am letzten Spieltag geht es noch zum VfB Speldorf.