SV Budberg hält gegen den KFC Uerdingen lange mit

Pleite für den SV Budberg. – Foto: Markus Becker

Der Landesligist SV Budberg hat die neue Saison mit einem prominenten Testspielgegner eröffnet. Bei der 1:5 (1:0)-Niederlage gegen den KFC Uerdingen zeigten die Hausherren eine gute erste Halbzeit. Weshalb es am Ende dennoch deutlich wurde und warum keine weiteren Testspieler zum Team von Tim Wilke stoßen sollen.

Blauer Himmel, strahlender Sonnenschein und ein ehemaliger DFB-Pokalsieger zu Gast: Das klang nach einem perfekten Start in die Vorbereitungsspiele. Da der Test gegen Blau-Weiß Dingden am Samstag ausgefallen war, war der ehemalige Bundesligist, mittlerweile in der Oberliga angekommen, der erste Gegner der Budberger in der Sommervorbereitung.

Gegen die Krefelder startete die Mannschaft von Wilke gut in die Partie. Eine kurze Schrecksekunde gab es, als Torjäger Moritz Paul nach einem Zweikampf gegen den Zaun hinter dem Tor prallte. Nach kurzer Zeit konnte der 23-Jährige jedoch weiterspielen.

Mit der ersten Chance klingelte es direkt im Kasten der Gäste. Oliver Nowak wurde auf der rechten Seite freigespielt, gewann das Eins-gegen-eins-Duell gegen seinen Gegenspieler und schlenzte den Ball ins lange Eck (9.).

Anschließend flachte die Partie ab. Im ersten Durchgang ließ der Landesligist keine nennenswerte Chance zu. Somit ging es mit einer Führung für den SVB in die Halbzeitpause.

Vor rund 250 Zuschauern, von denen viele das Jubiläumstrikot der Budberger trugen, wurde bereits zur Pause munter gewechselt. Gästetrainer Julian Stöhr brachte unter anderem die ehemaligen Regionalligaspieler Vincent Schaub und Alexander Lipinski. Letzterer sorgte nach einer starken Anfangsphase der Gäste mit einem satten Abschluss in die rechte Ecke für den Ausgleich (69.). Dies war der Dosenöffner für die Krefelder.

KFC dreht die Partie in der Schlussphase

Schaub spazierte wenig später durch das Mittelfeld und erzielte nach einem Doppelpass im gegnerischen Strafraum den Führungstreffer (71.). Nur zwei Minuten später sorgte Yuta Inoue für die Vorentscheidung (73.). Der KFC zeigte eine engagierte zweite Halbzeit und war nun klar die bessere Mannschaft.

Die Budberger leisteten sich viele Ballverluste und konnten kaum noch für Entlastung sorgen, auch weil Paul bereits in der 55. Minute ausgewechselt worden war. Der DFB-Pokalsieger von 1985 schraubte das Ergebnis durch Treffer von Mario Knops, der den eingewechselten Laurenz Dubisz überlupfte (83.), und erneut Schaub (90.) weiter in die Höhe.

Trotz der deutlichen Niederlage war Wilke nicht unzufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft: „Über 60 bis 65 Minuten bin ich einverstanden mit der Partie. Es war die volle Palette eines Vorbereitungsspiels. Die Gegentore bekommen wir am Ende zu leicht. Manche der Jungs haben so auch noch nie zusammengespielt. Aber für uns ist es auch wichtig, dass wir sehen, woran wir noch arbeiten müssen. Wir nehmen ein paar Sachen mit.“

Stadt Rheinberg zeichnet Landesliga-Team aus

Die Landesliga-Mannschaft des SV Budberg wurde vor dem Spiel von der Stadt Rheinberg als Mannschaft des Jahres ausgezeichnet. Wilke freute sich über die Wertschätzung.

Weitere potenzielle Zugänge oder Testspieler werden vor Saisonbeginn voraussichtlich nicht mehr in Budberg vorspielen. „Wir kommunizieren unsere Rahmenbedingungen jedem Spieler offen und direkt am Anfang der Kontaktaufnahme. Viele verlieren dann das Interesse“, sagte Wilke.

SV Budberg: Anders (46. Dubisz) - Beerenberg (46. Strauch), Reitemeier, Egging (46. Häselhoff), Schaath (46. Mordt), Eckhardt (46. Umberg) - Hochbaum (55. Vana), Kartschi (32. Weyhofen), Hahn, Nowak (55. Jansen) - Paul (55. Kehrmann).