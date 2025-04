SV Budberg gleich spät durch Traumtor aus

Trotz des frühen Rückstands gegen den PSV Wesel schnupperte der SV Budberg nach dem späten Ausgleich von Moritz Paul am Ende noch am Sieg. Doch es blieb beim 1:1 (0:1). Tim Wilke war mit der Schiedsrichterleistung nicht einverstanden. Die Konkurrenten im Aufstiegsrennen erledigten ihre Hausaufgaben erneut.

Pünktlich zum nächsten Heimspiel konnten Teile der 300 Zuschauer am Wochenende erstmals im Stehen vom erhöhten Tribünenfundament aufs Feld blicken. Bis sie dort Platz endgültig nehmen können, dauert es nicht mehr lange. Die Budberger mussten am Wochenende ohne Tim Ulrich (Achillessehnenreizung) auskommen und kurzfristig auf Davud Kocagöz verzichten. Der Linksverteidiger sollte eigentlich für den gelbgesperrten Jeremy Umberg beginnen, verletzte sich aber beim Aufwärmen. Wilke entschied sich für die offensivere Ausrichtung, brachte Oliver Nowak und zog Felix Weyhofen in die Viererkette zurück.

Es bleibt dabei: Budberg kann in diesem Kalenderjahr keine zwei Landesliga-Spiele hintereinander gewinnen. Spitzenreiter Dingden und der Tabellenzweite aus Frintrop zeigten auch am 27. Spieltag weiter keine Schwäche, die Mannschaft von Tim Wilke kam gegen den Neunten aus Wesel zuhause nicht über ein 1:1-Remis hinaus. Rang zwei liegt nun drei Zähler entfernt.

Die Budberger Abwehrreihe bot den Gästen schon nach sieben Minuten eine zu große Lücke. Necati Güclü (7.) nutzte diese im zu offenem Zentrum zum 1:0 der Weseler, die früh verletzungsbedingt wechseln mussten. Budberg übernahm erst nach einer Viertelstunde die Kontrolle und setzte sich mehr und mehr in der gegnerischen Hälfte fest. Bei einem Abstauber von Niklas Ueberfeld nach einem flachen Freistoß von Felix Weyhofen (24.) entstand erstmals Torgefahr.

Die erste strittige und Aktion gab’s in Minute 33: Die Budberger sahen einen Abschluss von Moritz Paul nach viel Gewusel im Weseler Strafraum schon hinter der Linie. Schiri Thimo Lau gab den Treffer trotz lautstarker Reklamation nicht.

Wesels Keeper überragt

Lennart Hahns kräftiger Schuss aus 20 Metern wurde kurze Zeit später vom über 90 Minuten bärenstarken PSV-Keeper Sebastian Kaiser pariert. Nach dem Seitenwechsel zeichnete sich SVB-Schlussmann Marc Anders zum ersten Mal aus. Im Eins-gegen-eins gegen Clement Edache Itodo blieb Budbergs Nummer eins Sieger und hielt sein Team im Spiel (86.). Als die Zeit davonlief, sorgte Paul 60 Sekunden vor Ablauf der regulären Spielzeit nach Vorlage von Oliver Nowak für den Ausgleich – mit einem sehenswerten Schuss aus der Luft, im Fallen gegen zwei Weseler. Kaiser konnte noch zwei gefährliche Kopfbälle (74., 83.) des Budberger Topscorers nach einer Weyhofen-Ecke entschärfen.

Budberg drückte bis zum Ende der üppigen Nachspielzeit. Doch anders als im letzten Heimspiel gegen Überruhr kam es nicht zur Aufholjagd. „Es war teilweise zu fahrig“, beklagte Mike Terfloth auf dem Weg in die Kabine. Tim Wilke wollte sich vor seiner Analyse erst einmal zur vom Gegner im Vorfeld kommunizierten „hitzigen Atmosphäre“ rund um die Trainerbank des SV Budberg äußern.

„Es wurde herumgetrommelt, wie schlimm es hier wäre. Ich fühle mich auf Strecke und in der Summe der Entscheidungen nicht fair und ungerecht behandelt. Unsere körperliche Präsenz wurde nicht einmal für uns gepfiffen“, wurde Wilke in Richtung des Unparteiischen deutlich. Schiri Lau pfiff die Hausherren auffällig oft zurück. Sein vom Alter her sehr erfahrener Assistent, dessen Fahne beim Heben sogar noch einmal kaputt ging, wertete einen langen Ball auf Moritz Paul in der Schlussphase fälschlicherweise als Abseits.

Zum Sportlichen: „Es war bitter, weil wir mutig beginnen wollten. Das haben wir nicht gemacht und kriegen mit dem einzigen Torschuss das frühe 0:1. Ansonsten war es das erwartete zweikampfintensive Spiel. Wir haben in den engen Räumen keine guten Lösungen gefunden und am Ende einen Punkt des absoluten Willens geholt. An Moritz Tor aus der Luft hat man gesehen, wie wir das erzwungen haben“, so der Coach.

Am Gründonnerstag geht’s mit dem ersten von zwei Derbys gegen den SV Scherpenberg weiter.