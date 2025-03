Budberg gerät immer mehr ins Straucheln. – Foto: David Zimmer

SV Budberg gibt Tabellenführung ab Landesliga, Gruppe 2: Nach 13 Partien auf den Platz an der Sonne ist das Team von Tim Wilke Rang eins los. Das 0:1 gegen Klosterhardt war die erste Heim-Niederlage seit dem 2. Juni 2024. Verlinkte Inhalte Landesliga 2 Arm. Kloster SV Budberg

Nach den Auswärtsniederlagen in Rellinghausen und Bottrop schwächelt der SV Budberg nun auch zu Hause. Der Landesliga-Primus verlor gegen die abstiegsbedrohte Arminia aus Klosterhardt nicht nur sein erstes Heimspiel der laufenden Saison (0:1), sondern nach den Punktgewinnen der Konkurrenz auch die Tabellenführung.

Budberg fällt nicht viel ein Bei sonnigem März-Wetter lief am Kunstrasenplatz an der Raiffeisenstraße schon vor Anpfiff nicht alles rund. Weil die gewohnte „Stadionregie“ verhindert war, übernahm ein Jugendspieler das Mikrofon für die Durchsagen, die Anzeigetafel wurde nicht eingeschaltet. Die Mannschaft von Tim Wilke zeigte eine schludrige Leistung, wie man sie vor heimischer Kulisse in dieser Saison noch nicht gesehen hatte. Erstmals seit dem Steele-Spiel vom 2. Juni 2024 verlor der SVB wieder ein Heimspiel. In der Offensive fehlten die Ideen.

So., 09.03.2025, 15:00 Uhr SV Budberg SV Budberg DJK Arminia Klosterhardt Arm. Kloster 0 1 Abpfiff + Video Im Vergleich zum miserablen Auftritt in Bottrop (1:5) vor der Karnevalspause nahm Wilke nur eine Veränderung in der Startelf vor. Kapitän Jan Luca Häselhoff kehrte in die Innenverteidigung neben Tim Beerenberg zurück. Ole Egging rückte für den gelbgesperrten Mike Terfloth ins zentrale Mittelfeld vor. Die Ausfälle von Achsenspieler Eckhardt und Flügelflitzer Oliver Nowak (Muskelfaserriss) schmerzten weiterhin.