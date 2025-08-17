SV Budberg gibt in Überzahl Derbysieg aus der Hand

Dann brach die wilde Schlussphase an – und die Zeit zweier Ex-Budberger. Lintfort-Kapitän Rafael Vizuete Mora sah nach einem wiederholten taktischen Foul zurecht Gelb-Rot. Mit André Rieger betrat ein früherer Wilke-Schützling aus Bezirksliga-Zeiten den Platz. Trainer Mohamed El Mimouni belehrte mit dem Neuzugang aus Scherpenberg alle eines Besseren. Der Coach hatte angekündigt, Rieger nicht bringen zu können und er sah, wie der Flügelflitzer, mit dem sich die alten Kollegen einige harte Zweikämpfe lieferten, das Spiel in Unterzahl sichtlich belebte.

Doch die Gäste stachen mit einem Mann mehr noch mal zu. Eine Traumflanke von Joker Florian Mordt landete nach perfekter Ablage von Paul bei Oliver Nowak, der den Ball aus wenigen Metern zum umjubelten 2:1 über die Linie drückte (87.). Das Tor war noch immer nicht die letzte Aktion. Der neue, extrem auffällige Lintforter Angreifer Alfred Appiah traf nach wuchtiger Einleitung von Rieger aus dem Getümmel in der zweiten Minute der Nachspielzeit zum 2:2-Endstand.

SVB freut sich auf RWO

„Man hat an beiden Gegentoren gesehen, wie eingespielt Budberg ist. Die Gelb-Rote Karte war für mich komplett falsch“, bilanzierte Mohamed El Mimouni und freute sich, dass die Zuschauer die „neue Mentalität“ der Lintforter direkt zu spüren bekamen. Ein großes Lob erntete Gamechanger Rieger: „Es gab noch etwas wegen der Ablöse zu klären. André ist ein Wunderspieler. Drei, vier Wochen war er nicht da – und trotzdem hat er sofort gezeigt, dass er einfach nur zocken will. Alfred war wieder zwischen Genie und Wahnsinn.“ Sorgen bereitet dem Coach weiter das Zentrum, da mit dem rotgesperrten Furkan Baydar ein Schlüsselspieler fehlte. Damit der Mittelfeldmann kommende Woche in Bottrop wieder spielberechtigt ist, haben die Lintforter für Dienstag noch einen Test beim A-Ligisten VfL Rheinhausen eingeschoben.

Budbergs Trainer Tim Wilke sprach derweil von einer „taktisch sehr sauberen ersten Halbzeit“. Sein Team presste zum Start bewusst abwartender, „weil wir sehen wollten, was der Gegner mit der neuen Mannschaft in petto hat. In der zweiten Halbzeit haben wir uns zu sehr aus der Ordnung treiben lassen. Das erste Gegentor war sinnbildlich.“ Nach dem Platzverweis habe Budberg zwar „richtig gut reagiert“, der Lintforter Druck wurde allerdings zu groß: „Man hat gemerkt, dass wir keinen Fehler mehr machen wollten. Mit dem Punkt zum Auftakt sind wir dennoch sehr zufrieden.“ Nun gilt beim SVB der volle Fokus dem Niederrheinpokal-Erstrundenspiel am Mittwochabend gegen den Regionalligisten Rot-Weiß Oberhausen.