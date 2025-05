SV Budberg geht auch bei Meister Dingden leer aus

Vor dem Anpfiff der Landesliga-Partie des SV Budberg am Freitagabend beim Spitzenreiter der Gruppe 2, BW Dingden, gratulierte Trainer Tim Wilke mit einem Blumenstrauß zum vorzeitigen Aufstieg. Die Hausherren hatten derweil nichts zu verschenken und ließen sich nicht hängen. Der SVB, immerhin als Tabellendritter angereist, machte sich mit einer 0:3 (0:0)-Niederlage auf den Heimweg.

Budberg geht mal wieder in Rückstand

Wilke war ob der Leistung nach der Pause sichtlich enttäuscht. Seine Mannschaft hatte sich viel vorgenommen, doch wurden die Trainer-Vorgaben nur in der ersten Hälfte umgesetzt. Der SVB, bei dem Fynn Eckhardt sowie Niklas Ueberfeld im Vergleich zur Heimpleite gegen Hamborn 07 in die Startelf rutschten, stand in der Defensive stabil und ließ fast nichts zu.