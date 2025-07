SV Budberg gegen TuS Xanten: Ruppiges Testspiel mit Platzverweisen

Drei Tage nach der Parookaville-Pause schnürten die Budberger den tiefstehenden Bezirksligisten vor allem im ersten Durchgang eng ein. Alle 19 verfügbaren Akteure kamen zum Einsatz. Nach einem Lattenkopfball von Moritz Paul verpasste Finn Berg im Nachschuss zunächst die Führung (32.), die Ole Egging sieben Minuten später nach einem Foul an Oliver Nowak vom Elfmeterpunkt herstellte.

Luca Binias vergab in der zweiten Hälfte die beste Xantener Chance aus 20 Metern (61.). David Epp verwertete nach einem Budberger Abstimmungsfehler in der Viererkette einen Abstauber nach einem Alutreffer zum Ausgleich (67.). Als Joker Jeremy Umberg erneut im Strafraum gefoult wurde, erzielte Lennart Hahn nach 80 Minuten vom Punkt den 2:1-Endstand.

A-Junior belohnt

Tim Wilke hätte in Halbzeit eins gerne noch ein paar Tore mehr seiner Mannschaft gesehen. „Man darf zu dem Zeitpunkt aber auch nicht erwarten, dass wir jeden Bezirksligisten so wegspielen. In der zweiten Halbzeit haben wir nach den vielen Wechseln etwas die Ordnung verloren und können im letzten Drittel noch zielstrebiger werden. Insgesamt sind wir zufrieden und wieder verletzungsfrei geblieben“, lobte der Coach, für den es nun langsam ans Feintuning geht.

Die Neuzugänge Ceyhun Dagdemir, diesmal auf der linken Seite, und Alessandro Hochbaum (auf der Zehner-Position) durften sich erneut empfehlen. A-Jugend-Allrounder Fynn Schwarzer wurde für seine guten Trainingsleistungen belohnt.

TuS-Defensive steht

Coach Zalewski wechselte bewusst im Vergleich zu Wilke erst später, er vertraute lange auf seine aktuell beste Elf, die vor allem im Defensivbereich einen guten Job machte und nach dem Seitenwechsel etwas mehr Druck in der Offensive ausübte. „Wir haben gegen einen guten Landesligisten mitgehalten und selbst Chancen kreiert. Physisch sind wir auf einem guten Weg. Aber wir müssen noch mutiger sein, wenn wir die Bälle festmachen. Testspiele bewerte ich nie über. Wichtig ist, dass wir unsere Bestform am ersten Spieltag erreichen.“ Mit dem TSV Weeze hatte der 39-Jährige mal alle Sommertestspiel verloren und ist am Ende dennoch aufgestiegen.

Sonderlob für Keeper

Acht seiner elf Neuzugänge bot Zalewski vor 150 Zuschauern auf. Vor allem der frühere Veener Jan Kallen erntete eine Sonderlob. „Er hat mir im Tor sehr gut gefallen, auch die Lautstärke war da.“ Der 21-jährige Luan Schreiber, der vom GSV Moers aus der Landesliga kam, ist auf dem besten Weg, zur neuen Führungspersönlichkeit in der Abwehrkette zu werden. „Er hat sich schon gut eingebracht, scheut sich aber bei so vielen Linksfüßen hinten noch ein wenig, auch seinen rechten Fuß zu spielen.“

Ausblick

Die Domstädter testen am Sonntag um 15 Uhr als nächstes beim A-Ligisten FC Neukirchen-Vluyn II, die Budberger treten am Samstag ab 13 Uhr zunächst als Gastgeber der Rheinberger Stadtmeisterschaften an. Am Sonntag um 13 Uhr folgt der nächste Härtetest beim VfB Hilden II.