SV Budberg feiert mit einem 2:1 in Kray den siebten Sieg in Folge

SV Budberg mit dem siebten Sieg in Folge – Foto: IMAGO/ Funke Foto Services

Der SV Budberg hat den zweiten Tabellenplatz in der Landesliga gefestigt und seine starke Serie ausgebaut. Die Mannschaft von Tim Wilke setzte sich beim abstiegsbedrohten FC Kray mit 2:1 (1:1) durch und feierte den siebten Sieg in Folge. Der Abstand auf den Spitzenreiter aus Rellinghausen beträgt weiterhin einen Zähler.

„In den ersten 20 bis 25 Minuten hatten wir große Schwierigkeiten mit ihrem Positionsspiel. Uns haben die Zweikampfstärke und nötige Robustheit gefehlt“, bemängelte Wilke. Die Essener, einst in der Regionalliga West unterwegs, nutzten ihre technischen Vorteile und gingen folgerichtig in der 22. Minute durch Luca Kazelis mit 1:0 in Führung.

Dabei erwischten die Gäste zunächst keinen guten Start. Im Vergleich zum 6:2-Heimsieg gegen Mülheim rückte Fynn Eckhardt für Jeremy Umberg auf die linke Abwehrseite. Alessandro Hochbaum, nach seiner Verletzung zurück, begann dafür im zentralen Mittelfeld. Doch die Probleme, vor allem im Zentrum, blieben.

Budberg reagierte darauf mit einer taktischen Anpassung, stellte höher zu und störte den Spielaufbau der Gastgeber früher. Das zeigte Wirkung: In einer starken Phase kurz vor der Pause traf Moritz Paul nach einer Standardsituation zum 1:1 (34.). Bis zum Halbzeitpfiff entwickelte sich eine intensive Begegnung mit hohem Tempo und vielen Zweikämpfen. Zahlreiche Gelbe Karten unterstrichen die Intensität, ohne dass die Partie unfair wurde.

Nach dem Seitenwechsel übernahm der SVB zunehmend die Kontrolle. „Wir haben die Struktur angepasst und das Spiel noch besser in die richtige Richtung gelenkt“, sagte Wilke. Budberg drängte den Gegner mehr und mehr in die eigene Hälfte, klare Torchancen blieben jedoch zunächst Mangelware.

Die Partie stand auf der Kippe

Ab der 70. Minute drohte die Partie zu kippen – Kray traf unter anderem die Latte. Doch Budberg behielt die Nerven. Über die eingewechselten Florian Mordt und Jeremy Umberg kam neuer Schwung über die Flügel, beide Joker belebten das Spiel sichtlich. Schließlich war es erneut Paul, der in der 81. Minute zum 2:1 im dritten Versuch traf und damit die Partie entschied. Der in der Torjägerliste führende Stürmer erzielte seine Saisontore 27 und 28. Kurz vor Schluss musste Krays David Leinweber nach wiederholtem Foulspiel mit Gelb-Rot vom Platz (86.).

„Wenn du oben stehst, gewinnst du solche Spiele. Ich bin froh und stolz, dass die Jungs dieses schwierige Auswärtsspiel gegen einen technisch guten, griffigen und zweikampfstarken Gegner für sich entschieden haben“, atmete Wilke durch. Zugleich betonte der Trainer, dass in der Kabine auch selbstkritische Töne angeschlagen wurden: „Mit einigen individuellen Leistungen waren wir nicht zufrieden. Nicht jeder ist an sein Limit oder seine Grenze gekommen.

Mit nun 48 Punkten hat Budberg das ursprüngliche Saisonziel, den Klassenerhalt, längst gesichert und mischt vor dem Heim-Derby am Freitag gegen Aufstiegskonkurrent Scherpenberg weiter ganz oben mit.