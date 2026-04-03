SV Budberg feiert historische Spitzenreiter-Geburtstagsparty

Beim Einlaufen erschien zudem neben dem historischen Vereinslogo der Schriftzug: „80 Jahre Geschichte geschrieben, Verein und Dorf treu geblieben“. Ein Feuerwerk hinter dem Zaun rundete die Szenerie ab. „Auch wenn ich es schon vor Wochen wusste, habe ich mich erschrocken“, sagte Wilke mit einem Schmunzeln. „Das war ein wahnsinnig professioneller Rahmen. Mit der Choreo spielen die Jungs in der Regionalliga – es war wie gemalt und passte einfach alles.“ Zuvor hatte der Coach mit seinem Team bereits an einem Meet and Greet mit den „VIP-Gästen“ im neuen Vereinsheim teilgenommen. Trotz aller Feierlichkeiten blieb die Mannschaft voll fokussiert.

Lennart Hahn schnürt einen Doppelpack

Gegen tief stehende Bottroper taten sich die Hausherren in der Anfangsphase jedoch noch schwer, ehe Lennart Hahn in der 31. Minute den Knoten löste. Oliver Nowak (37.) und erneut Hahn (43.) sorgten für eine komfortable 3:0-Pausenführung. Nach dem Seitenwechsel spielte sich der SVB endgültig in einen Rausch: Moritz Paul (53.) mit seinem 29. Saisontor, Devin Warnke (71.), Niklas Ueberfeld aus spitzem Winkel (75.) und Jan Luca Häselhoff per indirektem Freistoß im Strafraum (80.) schraubten das Ergebnis auf 7:0. Do., 02.04.2026, 20:00 Uhr SV Budberg SV Budberg Rhenania Bottrop Rhe. Bottrop 7 0 Abpfiff + Video

Der Kapitän stand erstmals seit dem 7. Dezember wieder in der Startelf, ersetzte den angeschlagenen Mike Terfloth und überzeugte auf ganzer Linie. Laurin Severith rückte für den gelbgesperrten Ole Egging in die Anfangself. Der langzeitverletzte Jonas Twardzik feierte nach 16 Monaten ohne Einsatz sein Landesliga-Comeback. Für frischen Wind sorgte auch der A-Jugendliche Buhari Gariba, der bei seiner ersten Kadernominierung und seinem Senioren-Debüt nur knapp ein Tor verpasste.