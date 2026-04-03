SV Budberg feiert historische Spitzenreiter-Geburtstagsparty

Die besondere Atmosphäre rund um das 80-jährige Vereinsjubiläum des SV Budberg hat sich am Gründonnerstagabend auch auf den Platz übertragen. Die Mannschaft von Trainer Tim Wilke feierte gegen das abgeschlagene Schlusslicht Rhenania Bottrop einen historischen 7:0 (3:0)-Kantersieg – und übernahm nach dem höchsten Landesliga-Erfolg aller Zeiten die Tabellenführung.
Es war kein Spiel wie jedes andere. Schon Tage zuvor war das Kribbeln im gesamten Verein spürbar. Der 26. Spieltag zum Start des Osterwochenendes entwickelte sich zum erwarteten Fußballfest, das niemand in Schwarz-Weiß so schnell vergessen wird. 350 Zuschauer, darunter im SVB-Trikot auch Rheinbergs Bürgermeister Philipp Richter, fanden unter Flutlicht den Weg zum besucherstärksten Klub der Landesliga-Gruppe 2.
Bereits vor Anpfiff sorgten die Anhänger für ein echtes Highlight, Gänsehautstimmung inklusive. Die Organisatoren hatten sich schon am Nachmittag getroffen, um die nächste aufwendige Choreografie vorzubereiten. So wurden die Meilensteine – von der Gründung über den ersten Landesliga-Aufstieg bis hin zur Einweihung des Kunstrasenplatzes und der legendären Bezirksliga-Kulisse in Goch – auf handgemalten Bannern als Zeitungsartikel, unter anderem aus der Rheinischen Post, chronologisch dargestellt. Die gesamte Tribüne, die kurzerhand zum Stehblock umfunktioniert worden war, verwandelte sich in ein beeindruckendes Gesamtbild.
Beim Einlaufen erschien zudem neben dem historischen Vereinslogo der Schriftzug: „80 Jahre Geschichte geschrieben, Verein und Dorf treu geblieben“. Ein Feuerwerk hinter dem Zaun rundete die Szenerie ab. „Auch wenn ich es schon vor Wochen wusste, habe ich mich erschrocken“, sagte Wilke mit einem Schmunzeln. „Das war ein wahnsinnig professioneller Rahmen. Mit der Choreo spielen die Jungs in der Regionalliga – es war wie gemalt und passte einfach alles.“ Zuvor hatte der Coach mit seinem Team bereits an einem Meet and Greet mit den „VIP-Gästen“ im neuen Vereinsheim teilgenommen. Trotz aller Feierlichkeiten blieb die Mannschaft voll fokussiert.
Gegen tief stehende Bottroper taten sich die Hausherren in der Anfangsphase jedoch noch schwer, ehe Lennart Hahn in der 31. Minute den Knoten löste. Oliver Nowak (37.) und erneut Hahn (43.) sorgten für eine komfortable 3:0-Pausenführung. Nach dem Seitenwechsel spielte sich der SVB endgültig in einen Rausch: Moritz Paul (53.) mit seinem 29. Saisontor, Devin Warnke (71.), Niklas Ueberfeld aus spitzem Winkel (75.) und Jan Luca Häselhoff per indirektem Freistoß im Strafraum (80.) schraubten das Ergebnis auf 7:0.
Der Kapitän stand erstmals seit dem 7. Dezember wieder in der Startelf, ersetzte den angeschlagenen Mike Terfloth und überzeugte auf ganzer Linie. Laurin Severith rückte für den gelbgesperrten Ole Egging in die Anfangself. Der langzeitverletzte Jonas Twardzik feierte nach 16 Monaten ohne Einsatz sein Landesliga-Comeback. Für frischen Wind sorgte auch der A-Jugendliche Buhari Gariba, der bei seiner ersten Kadernominierung und seinem Senioren-Debüt nur knapp ein Tor verpasste.
Letztlich spielte auch die Konkurrenz den Budbergern in die Karten: Durch die Niederlagen von Scherpenberg und Rellinghausen steht der SV Budberg erstmals seit dem 9. Spieltag Mitte Oktober wieder ganz oben. Nach dem Schlusspfiff verwandelte sich die Anlage endgültig in eine Partyzone. Spitzenreiter-Rufe, Gesänge, laute Musikboxen und eine Kurvenstimmung wie bei großen Vereinen begleiteten die Feierlichkeiten, die sich noch bis tief in die Nacht zogen.
Von den entworfenen Nostalgietrikots möchte sich auch Trainer Wilke ein Exemplar sichern. Die Shirts kosten für Kinder (Größen 128 bis 164) 50 Euro, für Erwachsene (S bis XXL) 100 Euro. Die Erlöse der Bestellungen (www.svbfussball.de) gehen an den Förderverein.
Allzu lange bleibt jedoch keine Zeit zum Genießen. Für den SV Budberg beginnen nun die „Wochen der Wahrheit“ im Aufstiegskampf: Am Sonntag, 12. April, steht das Topspiel beim direkten Verfolger VfB Bottrop an.