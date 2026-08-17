SV Budberg feiert einen Traumstart in die Landesliga-Saison

Der SV Budberg ist mit einem Ausrufezeichen in die neue Landesliga-Saison gestartet. Die Mannschaft von Trainer Tim Wilke drehte gegen den VfB Speldorf einen Rückstand und gewann vor rund 400 Zuschauern am Ende deutlich mit 4:1 (2:1). Dabei erwies sich der Gast aus Mülheim wie erwartet als harter Brocken.
Personell hatte Wilke zum Auftakt einige Entscheidungen zu treffen. Florian Mordt gewann das Rennen um den Platz hinten rechts, Tim Beerenberg erhielt in der Innenverteidigung den Vorzug vor Kapitän Jan Luca Häselhoff. Die Binde trug deshalb erneut Moritz Paul.
Zunächst erwischte allerdings Speldorf den besseren Start. Nach einem Foul von Budbergs Torhüter Marc Anders zeigte der Schiedsrichter auf den Punkt. Der Keeper sah noch eine von mehreren Gelben Karten im ersten Durchgang. VfB-Neuzugang Lukas Mühlenfeld übernahm die Verantwortung aus elf Metern und brachte den VfB in der 20. Minute mit 1:0 in Führung.
Budberg tat sich zunächst schwer, richtig Druck zu entwickeln. Speldorf blieb gefährlich und traf in der 28. Minute sogar den Pfosten. Erst nach rund einer halben Stunde fanden die Gastgeber immer besser in die Partie und wurden prompt belohnt. Nach einer schönen Verlagerung flankte Mordt in die Mitte, wo Paul den Ball direkt nahm und zum 1:1 ins Eck beförderte (34.). Für den Speldorfer Torwart gab es bei diesem Abschluss nichts zu halten.
Nur wenige Minuten später kippte die Partie endgültig zugunsten der Budberger. Speldorfs Bryan Asagwara sah innerhalb kürzester Zeit zwei Gelbe Karten. Die zweite Verwarnung handelte er sich wegen Ballwegschießens ein: Gelb-Rot in der 38. Minute. Budberg nutzte die Überzahl sofort. Gerade einmal 60 Sekunden später fasste sich Lennart Hahn ein Herz und hämmerte den Ball zum 2:1 unter die Latte (39.). Innerhalb von fünf Minuten hatte der SVB die Partie komplett gedreht.
Nach dem Seitenwechsel wollten die Rheinberger schnell für klare Verhältnisse sorgen. Paul scheiterte zunächst an der Latte, später rettete für Speldorf erneut das Aluminium nach einem Abschluss des Stürmers. Das 3:1 fiel schließlich vom Elfmeterpunkt: Ole Egging verwandelte in der 63. Minute sicher.
Speldorf konnte in Unterzahl nicht mehr entscheidend zurückschlagen, während Budberg weiter die besseren Möglichkeiten hatte. Den Schlusspunkt setzte schließlich der Mann, der schon den Ausgleich erzielt hatte und in der zweiten Hälfte vom Pech verfolgt war. Paul traf in der zweiten Minute der Nachspielzeit zum 4:1-Endstand.