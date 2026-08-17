SV Budberg feiert einen Traumstart in die Landesliga-Saison

Budberg tat sich zunächst schwer, richtig Druck zu entwickeln. Speldorf blieb gefährlich und traf in der 28. Minute sogar den Pfosten. Erst nach rund einer halben Stunde fanden die Gastgeber immer besser in die Partie und wurden prompt belohnt. Nach einer schönen Verlagerung flankte Mordt in die Mitte, wo Paul den Ball direkt nahm und zum 1:1 ins Eck beförderte (34.). Für den Speldorfer Torwart gab es bei diesem Abschluss nichts zu halten.

SV Budberg nutzt seine Überzahl und dreht das Spiel

Nur wenige Minuten später kippte die Partie endgültig zugunsten der Budberger. Speldorfs Bryan Asagwara sah innerhalb kürzester Zeit zwei Gelbe Karten. Die zweite Verwarnung handelte er sich wegen Ballwegschießens ein: Gelb-Rot in der 38. Minute. Budberg nutzte die Überzahl sofort. Gerade einmal 60 Sekunden später fasste sich Lennart Hahn ein Herz und hämmerte den Ball zum 2:1 unter die Latte (39.). Innerhalb von fünf Minuten hatte der SVB die Partie komplett gedreht.