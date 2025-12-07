Moritz Paul lieferte für den SV Budberg mal wieder nach Belieben ab. – Foto: Ulrich Laakmann

SV Budberg fegt den GSV Moers im Derby 7:1 vom Platz Landesliga Niederrhein, Gruppe 2: Derby-Schützenfest beim SV Budberg, der bis zum Ende kaum etwas anbrennen ließ.

Im Landesliga-Derby der Gruppe 2 gab es für den GSV Moers eine ganz bittere Klatsche gegen den SV Budberg. Die Heimmanschaft von Tim Wilke erwischte einen Tag, an dem einfach alles gehen sollte - und siegte letztlich mit 7:1. Damit verbleiben die Schützlinge von Coach Christian Skerwiderski bei 15 Zählern und rangieren in der Randzone des roten Bereiches auf Platz 14, während die Budberger es exakt auf die doppelte Punktzahl bringen und das Spitzenquartett durchaus noch in Sichtweite haben - auch wenn der VfB Bottrop schon eine bockstarke Serie hinlegt.

Moritz-Paul-Festspiele im Derby Heute, 15:00 Uhr SV Budberg SV Budberg GSV Moers GSV Moers 7 1 Abpfiff + Video Kaum überraschen kann es dabei, dass Moritz Paul in diesem Spiel mal wieder eine entscheidende Rolle übernahm. Gleich vier Treffer gingen auf sein Konto, womit er es insgesamt bereits wieder auf beeindruckende 21 Ligatore in dieser Spielzeit bringt, zwei weitere Treffer legte er zudem wieder auf, viel mehr geht in einem solchen Spiel kaum. Zum 2:0-Pausenstand hatte neben Paul bereits doppelt getroffen, nach dem Wechsel waren dann noch Oliver Nowak, Lennart Hahn und Fynn Leon Eckhardt erfolgreich. Und in der Tat hätten es sogar noch mehr Treffer werden können.

Ehrentreffer in der 90. Minute Erst in der Schlussminute, als dann die Spannung bei den beeindruckend durchziehenden Budbergern vielleicht doch ein wenig nachließ, gelang Ava Kader zumindest noch der Ehrentreffer für den GSV Moers - mit seinem ersten Saisontor. Die Zuschauer hatten ein fraglos denkwürdiges Derby erlebt. In dieser Form muss mit dem SV Budberg wohl wieder gerechnet werden.