SV Budberg: Emotionale Worte zum Abschied von Ceyhun Dagdemir

Es war eine Geschichte, die auf den ersten Blick perfekt zum SV Budberg passte. Über seinen Onkel Erkan Ayna fand Ceyhun Dagdemir im Sommer aus Berlin den Weg zum Landesligisten. Der frühere A-Jugend-Regionalligaspieler wollte seine ersten Schritte im Seniorenfußball gehen und mehr sein als nur ein Back-up für Top-Torjäger Moritz Paul. Doch jetzt gibt es eine Kehrtwende.

Ceyhun Dagdemir verlässt den SV Budberg bereits nach einem halben Jahr wieder. Der Youngster spielt ab Januar eine Liga tiefer. Sportlich kam er in der Landesliga-Hinrunde nicht über die Rolle des Jokers hinaus. In zwölf Einsätzen stand der 20-Jährige kein einziges Mal in der Startelf, erzielte dabei aber immerhin drei Treffer und half in seinem letzten Auftritt gegen den TuS Borth noch einmal gemeinsam mit Ayna in der B-Liga-Mannschaft aus. Besonders in Erinnerung bleibt sein spätes 4:3-Siegtor am zweiten Spieltag im Heimspiel gegen die Sportfreunde Hamborn 07. Die überschaubare Spielzeit war jedoch nichtausschlaggebend für seinen Abgang.

Vor der Weihnachtsfeier am vergangenen Samstag verabschiedete sich der Offensivmann mit emotionalen Worten von seinen Teamkollegen. „Tim Wilke hat mir alles ermöglicht und mir meine Spielzeiten gegeben. Viele aus der Mannschaft waren nicht erfreut über meine Entscheidung, da ich mich schnell eingelebt habe und mir die Jungs und der Trainer in kurzer Zeit sehr ans Herz gewachsen sind“, sagt Dagdemir.

Vielmehr stellte sich die Anreise nach Budberg als größeres Problem heraus als zunächst angenommen, der Umzug ins Ruhrgebiet sorgte beim Angreifer für zusätzliche Herausforderungen. „Cey muss aufgrund seiner persönlichen Situation monetäre Interessen über sportliche Ambitionen stellen. Er kann nun in zehn Minuten zur Anlage laufen, anstatt über eine Stunde mit dem Bus unterwegs zu sein“, sagt Budbergs Trainer Tim Wilke. Künftig läuft Dagdemir für die GSG Duisburg auf, die in der Bezirksliga mitten im Abstiegskampf steckt.

Volker Prangen hört auf

Auch im Trainerstab gibt es zum Jahreswechsel eine Veränderung. Torwarttrainer Volker Prangen muss seine Tätigkeit aus gesundheitlichen Gründen beenden. Das Vereinsurgestein war zehn Jahre für den SVB tätig und leidet unter einem Knorpelschaden. Der 45-Jährige stand viele Jahre selbst beim SV Budberg und zwischendurch sogar in der Verbandsliga bei Viktoria Goch zwischen den Pfosten.

Mit Markus Hangert steht der Nachfolger bereits bereit. Der 56-jährige ehemalige Oberliga-Spieler kommt aus den eigenen Reihen, war zuletzt Trainer der C-Jugend und übernimmt künftig die Arbeit mit Marc Anders und Lorenz Delgado. „Wir sind sehr froh, so nahtlos einen tollen Menschen und kompetenten Fachmann wie Markus dazugewonnen zu haben. Sein Sohn spielt in der C1, dort betreut er weiterhin auch die Torhüter“, sagt Wilke, der sich über die sofortige Neubesetzung in seinem Staff.

Die Budberger verabschiedeten sich mit zwei Siegen in Serie in die Winterpause und behalten zum Jahresende den Anschluss Richtung Aufstiegsplätze. Nun steht auch der Winterfahrplan. Die Vorbereitung auf die Rückrunde startet am 3. Januar mit der ersten Trainingseinheit. Einen Tag später tritt der Landesligist bei den Hallenstadtmeisterschaften in der Rheinberger Großraumturnhalle als Titelverteidiger an.

Drei Testspiele sind für die Wochen danach vereinbart: zuhause gegen den VfL Repelen (11. Januar), den OSV Meerbusch (18. Januar) sowie auswärts am 25. Januar bei der zweiten Mannschaft von Rot-Weiss Essen. Alle Gegner kämpfen in der Bezirksliga um Punkte. Der Rückrundenstart ist aktuell für den 1. Februar (15 Uhr) mit dem Heimspiel gegen den 1. FC Lintfort angesetzt, der Termin kann sich jedoch gegebenenfalls noch ändern.

Personell rechnet Tim Wilke im neuen Jahr mit der Rückkehr mehrerer Langzeitverletzter, darunter Routinier Mike Terfloth nach seinem Zehbruch.

Als größte Gewinner der Hinserie bezeichnete der Trainer zudem seine zentralen Mittelfeldspieler Alessandro Hochbaum und Ole Egging. „Beide haben zuletzt in Goch überragend performt und befinden sich in bestechender Verfassung“, sagt Budbergs Coach.