SV Budberg – drittes Testspiel, dritte Niederlage

Budberg wartet weiterhin auf einen Sieg – Foto: Sven Hanisch

Der SV Budberg wartet in der laufenden Sommervorbereitung zwar weiter auf den ersten Sieg, dennoch fiel das Fazit nach dem dritten Testspiel deutlich positiver aus als noch eine Woche zuvor gegen den Bezirksligisten OSV Meerbusch. Beim ambitionierten Landesligisten SC Kapellen-Erft unterlag die Mannschaft von Tim Wilke mit 2:3 (1:1).

Da Cheftrainer Tim Wilke nach seiner Hochzeit noch im USA-Urlaub weilt, übernahm wie zu dieser Zeit üblich Co-Trainer Matthias Prinz die Verantwortung an der Seitenlinie. Dabei schickte er eine Formation aufs Feld, die durchaus schon ein Fingerzeig für den Saisonauftakt Mitte August gegen den VfB Speldorf sein könnte.

Eigentlich hätten sich beide Teams bereits im Juni in der Relegation gegenüberstehen können, sofern die Konkurrenz aus den höheren Ligen mitgespielt hätte. Der frühere Oberligist aus Grevenbroich, Tabellenzweiter der Gruppe 1, präsentierte sich als spielstarker Gegner und stellte den Vizemeister der Landesliga, Gruppe 2, vor allem in der Abwehr immer wieder vor Probleme.

Die Gastgeber erwischten den besseren Start und gingen nach 19 Minuten durch Yannick Joosten verdient in Führung. „Wir traben nur hinterher“, rief Prinz seiner Mannschaft zu. Offensiv fand Budberg zunächst kaum statt. Erst nach 36 Minuten sorgte Alessandro Hochbaum mit dem ersten gefährlichen Abschluss für Torgefahr. Kurz vor der Pause gelang der Ausgleich: Oliver Nowak drehte einen vom Wind tückisch beeinflussten Eckball direkt vom Innenpfosten ins Netz (44.).

Verbesserungsbedarf in der Budberger Defensive

Nach Wiederanpfiff wechselte Prinz nach und nach zahlreich durch. Mit den vielen neuen Spielern verlor Budberg etwas den Rhythmus, obwohl die Partie insgesamt ausgeglichener wurde. Kapellen nutzte seine Chancen dagegen konsequenter. Kazuki Hayashi (55.) und Amin Adzouffal (65.) erhöhten mit sehenswert herausgespielten Treffern auf 3:1.

Moritz Paul verkürzte nach einer eigentlich missglückten Flanke von Felix Weyhofen noch auf 2:3 (71.), nachdem den Gastgebern die Abstimmung im Zentrum der letzten Kette komplett fehlte. Im zweiten Durchgang musste der Top-Torjäger nach einem unglücklichen Schlag gegen das Gesicht behandelt werden, er konnte die Partie aber schnell wieder fortsetzen.

Kurz vor dem Abpfiff traf Kapellen noch den Außenpfosten. Insgesamt zeigte sich erneut, dass beim SVB vor allem defensiv noch Verbesserungsbedarf besteht. Die Abstände stimmten nicht immer, zudem fehlte in einigen Situationen die nötige Geschwindigkeit. Positiv fiel dagegen U19-Neuzugang Laurenz Dubisz auf, der zwar zwei kleinere Unsicherheiten zeigte, seine Mannschaft aber mit mehreren starken Paraden aber im Spiel hielt.

Trotz der Niederlage fiel das Fazit von Wilke-Vertreter Matthias Prinz insgesamt zufrieden aus. „Im Vergleich zur Vorwoche haben wir uns deutlich gesteigert. Für uns ist so ein großer Naturrasenplatz immer etwas ungewohnt. Das darf aber keine Ausrede sein, unser Spiel nicht so zu zeigen, wie wir es kennen.“

„Wir wurden defensiv ordentlich gefordert“

Mit den vielen Wechseln sei zwangsläufig ein kleiner Bruch ins Spiel gekommen. „Das hat nichts mit der Qualität der Spieler zu tun. Hinten raus wird es dann natürlich etwas schwammiger. Im Großen und Ganzen war das aber ein guter Test, auf den wir aufbauen können.“

Vor allem gegen den Ball habe seine Mannschaft wichtige Erkenntnisse gesammelt. „Wir wurden defensiv ordentlich gefordert. Das war in der Rückrunde unsere DNA und genau da müssen wir wieder hinkommen. Drei Gegentore sind zu viel – genauso wie schon in der vergangenen Woche. Aber dafür sind Testspiele da. Wir haben noch genug Zeit, daran zu arbeiten. Der erste Durchgang war sehr stabil, im zweiten hat sich die hohe Anzahl an Wechseln bemerkbar gemacht.“

Eine neue Gelegenheit zur weiteren Feinabstimmung bietet sich dem SV Budberg am kommenden Sonntag. Dann gastiert mit der DJK Twisteden der nächste Bezirksligist an der Rheinkamper Straße.