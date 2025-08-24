SV Budberg dreht in Unterzahl mächtig auf

Es war der Einstand, den sich Ceyhun Dagdemir erhofft hatte. Der 18-jährige Sommer-Zugang des Landesligisten SV Budberg wurde im ersten Saison-Heimauftritt gegen Hamborn 07 in der 64. Minute eingewechselt und schoss gleich in seinem ersten Meisterschaftsspiel für seinen neuen Klub das entscheidende Tor. Der SVB besiegte die „Löwen“ 4:3 (1:2). Es war ein Sieben-Tore-Spektakel mit einer sehr unterhaltsamen Schlussphase. Laurin Severith sah die Rote Karte (80.).

Coach Tim Wilke änderte seine Startformation im Vergleich zur emotionalen wie laufintensiven 0:3-Pokalniederlage gegen RW Oberhausen auf zwei Positionen. Kapitän Jan Luca Häselhoff sowie Felix Weyhofen nahmen auf der Bank Platz. Neu dabei waren Severith und Oliver Nowak.

Die Hausherren gingen durch Florian Mordt in Führung (10.), der mit einem strammen Schuss traf. Hamborn nutzte dann zwei Unzulänglichkeiten in der SVB-Defensive zu Toren. Zunächst verschätzte sich Mike Terfloth bei einem langen Ball, sodass Pascal Spors ans Leder kam. Der Hamborner fackelte nicht lange – 1:1 (20.). Neun Minuten später war erneut Spors zur Stelle, als er eine Flanke unbedrängt einköpfen konnte. Budberg wackelte kurz, schüttelte sich und besann sich wieder auf die eigenen Stärken. Das vermeintliche 2:2 von Moritz Paul fand wegen angeblicher Abseitsposition keine Anerkennung.

Die Gastgeber kamen voll fokussiert aus der Kabine. Dreimal verhinderte das Aluminium den Ausgleich. Die letzten Minuten der Begegnung im Scania-Sportpark hatten es in sich. Zunächst köpfte Paul den Ausgleich (79.). Eine Minute später stellte Schiri Sam Zergan Severith nach einem ungestümen Einsteigen mit Rot vom Platz. Der anschließende Freistoß führte zum 3:2 für die Gäste, weil SVB-Kicker Lennart Hahn den Ball ins eigene Netz köpfte.

Doch es dauerte nicht lange, bis Paul erneut die SVB-Anhänger verzückte. Rückwärtslaufend brachte er das Leder per Kopf im Hamborner Gehäuse unter (86.). Und dann hatte Dagdemir seinen großen Auftritt. Eine Flanke von rechts von Nowak verwertete der Angreifer im Fallen zum umjubelten 4:3 (87.).

„Es war eine emotionale Willensleistung von meiner Mannschaft. Das 4:3 durch den eingewechselten Joker setzte dem Irrsinn noch die Krone auf“, resümierte Wilke.