SV Budberg: Coach Wilke nach Siegen gegen Lintfort optimistisch

Nach einem schwierigen Jahresauftakt mit lediglich drei Punkten und drei Niederlagen aus den ersten vier Begegnungen, gelang es dem SV Budberg, trotz großer Personalprobleme, am vergangenen Wochenende wiederholt gegen den 1. FC Lintfort zu gewinnen, nachdem bereits das Halbfinal-Duell gegen Lintfort unter der Woche zugunsten der Schwarz-Weißen entschieden wurde. Chefcoach Wilke lobt dabei insbesondere die gute Zusammenarbeit im Verein und den Zusammenhalt innerhalb des Teams: „Der Sieg gegen Lintfort war so etwas wie der Turn-Around, wir haben trotz 14 Spielerausfällen einen tollen Sieg eingefahren. Das war nicht nur ein Sieg für die Mannschaft, sondern für den gesamten Verein, für uns ist es ein ganz großer Erfolg in der Gesamtwahrnehmung“, erklärte Wilke und führte weiter aus: „Die Stimmung innerhalb der Mannschaft ist, besonders nach dieser Woche, überragend, das Spiel am Sonntag war ein dickes Ding.“

Diese gute Stimmung und der Rückenwind aus der überaus erfolgreichen Woche sollen auch mit in die kommende Partie gegen den FC Blau-Gelb Überruhr genommen werden, schließlich ließ die Wilke-Elf, beim 2:2-Remis im Hinspiel, gegen den Kontrahenten aus dem unteren Tabellenbereich wichtige Punkte liegen. Dass das Aufeinandertreffen gegen die Blau-Gelben am Sonntag kein Selbstläufer wird, weiß auch Wilke, schließlich sei Überruhr „eine Art Wundertüte“ und seine Mannschaft habe generell „keinen Anlass, irgend einen Gegner zu unterschätzen“. Dennoch ist sich der Trainer sicher, dass „die Jungs nach den Siegen gegen Lintfort mit hoher Intensität und Rückenwind“ in das Spiel gehen werden.

Kein Aufstiegsdruck

Mit Blick auf die Aufstiegsambitionen steht die Wilke-Elf ziemlich gut dar, mit 46 Zählern nach 23 Spieltagen und der ungeschlagenen Hinrunde steht der SV nur zwei Punkte hinter Tabellenführer Dingden. Dennoch bleibt der 49-jährige Coach realistisch und zeigt sich gelassen, schließlich spiele der SV Budberg erst seit zwei Jahren wieder in der Landesliga und habe keinen Aufstiegsdruck: „Unsere Aufstiegschancen sind mit Sicherheit genauso groß wie von den anderen beiden Konkurrenten. Trotzdem sind wir nicht der große Favorit auf den Aufstieg, was wir anhand unserer Mittel nie waren und auch nie sein wollten. Wir nehmen das was kommt und wollen uns vor allem weiterentwickeln. Die Saison beurteilen wir nicht nach Aufstieg oder Nicht-Aufstieg.“

Was am Ende für den SV Budberg herausspringen wird, wird zu sehen sein. Dennoch ist es der Wilke-Elf nach dem bisher starken Saisonverlauf durchaus zuzutrauen, auch bis zum Saisonende ein Wörtchen um den Aufstieg mitzureden. Um dem Aufstieg einen weiteren Schritt näher zu kommen, möchte der Tabellendritte am Wochenende auch gegen Überruhr gewinnen, bevor es anschließend in die Duelle mit dem DJK Blau-Weiß Mintard und der SG Esse-Schönebeck geht.