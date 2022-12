Der SV Budberg kämpft mit Viktoria Goch um die Tabellenspitze. – Foto: Olaf Wesling

SV Budberg blendet Fernduell um Tabellenplatz eins aus Bezirksliga: Die Wilke-Elf empfängt den Kevelaerer SV. Im Hinspiel tat sich der SVB schwer.

Nur ein Treffer trennt den SV Budberg in der Bezirksliga, Gruppe 4, vom Spitzenreiter und seit Sonntag feststehenden Herbstmeister Viktoria Goch. Während der Aufstiegsfavorit beim Vorletzten in Weeze gefordert ist, bekommt es auch der Tabellenzweite mit einem Abstiegskandidaten zu tun. Von einem Fernduell um die Winter-Meisterschaft möchte Trainer Tim Wilke vor dem Heimspiel gegen den Kevelaerer SV am Sonntag (15 Uhr) nichts hören.

„Wir wollen die Ungeschlagen-Serie in den letzten beiden Begegnungen des Jahres halten“, sagt der Coach und erinnert an das Hinspiel (2:1), in dem der KSV als Aufsteiger lange auf Augenhöhe agierte und sogar in Führung ging. „Das war ein glücklicher Sieg. Wir müssen es noch besser und konzentrierter machen als gegen Aldekerk, um die drei Punkte zu behalten“, so Wilke. Personell gibt es beim SVB keine Neuigkeiten.