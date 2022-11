SV Budberg besteht Reifeprüfung Bezirksliga: Die „jungen Wilden“ überzeugten gegen Spitzenreiter Goch.

Mit einer starken Leistung im Bezirksliga-Topspiel gegen Viktoria Goch (0:0) hat sich der SV Budberg den Status als Spitzenteam endgültig verdient. Der Altersdurchschnitt in der Startelf lag am Sonntag nur knapp über 20 Jahre.

Im Gegenteil: Der defensive Innenblock um Laurin Severith, der sein erstes Seniorenjahr bestreitet, verteidigte über die gesamten 90 Minuten mit Bravour. Und auch nach vorne legte der SVB die richtige Körpersprache an den Tag und drängte bis zum Schluss aufs Siegtor. Auch wenn es letztlich nicht zum „Dreier“ reichte, konnte Coach Wilke sein Team gar nicht genug loben. Schon im Mannschaftskreis sprach der Coach von einem Meilenstein und gab zu, zufriedener nach Hause zu fahren, als nach dem 3:2-Last-Minute-Sieg gegen Abstiegskandidat Homberg II Ende September: „Da denkt man nur über die Fehler nach. Das Spiel gegen Goch war Bezirksliga-Fußball mit Sternchen, davor kann ich nur den Hut ziehen. Drei Viertel der Jungs haben so ein Spiel vorher noch nicht erlebt. Es war für ihre Entwicklung sehr wichtig.“

Wenn Rechtsverteidiger Simon Kömpel mit 25 Jahren der älteste Budberger auf dem Feld, war, dann sagt das schon viel aus. Vier Spieler unter 20 Jahre standen gegen Goch von Beginn an auf dem Platz. Linksaußen Oliver Nowak (18) ist sogar noch in der A-Jugend spielberechtigt. 20,5 Jahre betrug der Altersdurchschnitt. Die fehlende Erfahrung war der Mannschaft von Tim Wilke nicht einen Moment anzumerken.

Budbergs Sportlicher Leiter Henrik Lerch ergänzte. „Viktoria Goch konnte uns nicht knacken. Der Tabellenführer hat bei uns zum ersten Mal Federn gelassen, und wir haben mal wieder zu Null gespielt.“ So oder so hat der SV Budberg am Sonntag die Reifeprüfung bestanden und gezeigt, dass für die „jungen Wilden“ nicht nur in dieser Saison, sondern auch in Zukunft noch viel möglich ist.