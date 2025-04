SV Budberg besiegt in Essen den Auswärtsfluch

Der SV Budberg hat sich mit dem zweiten Auswärtssieg im neuen Jahr im Aufstiegsrennen der Landesliga zurückgemeldet. Spitzenreiter Dingden und der Tabellenzweite aus Frintrop legten schon am Samstag mit zwei Heimsiegen gegen die Verfolger aus Rellinghausen und Bottrop vor. Die Mannschaft von Tim Wilke zog am frühen Sonntagmorgen mit einem 3:2-Erfolg bei der SG Essen-Schönebeck (0:1) nach. Frühsenior Malte Kluge erzielte seinen ersten Seniorentreffer.

Im Vergleich zur 1:3-Niederlage bei BW Mintard nahm Wilke vier Veränderungen in seiner Startelf vor. Simon Kömpel verteidigte hinten rechts für Davud Kocagöz, Tim Beerenberg und Ole Egging bildeten die Abwehrzentrale für den gesperrten Laurin Severith sowie erkrankten Kapitän Jan Luca Häselhoff. Top-Torjäger Moritz Paul kehrte nach seinem Magen-Darm-Infekt für Tim Ulrich in die Sturmspitze zurück. Felix Weyhofen wirbelte nach seiner fünften Gelben Karte wieder über die linke Seite

Paul trifft zum 1:1

Paul verwertete eine Kopfballvorlage von Egging nach einem Freistoß von Mike Terfloth zum 1:1 (55.), es war sein 20. Saisontor. Frühsenior Kluge bestätigte seine starke Entwicklung und drehte die Partie mit seinem ersten Seniorentreffer im vierten Landesliga-Spiel nach einer Ecke (68.). Die kürzlich erst wieder genesenen Joker Lenny Pawlinski und Oliver Nowak, der aus spitzem Winkel nur drei Minuten nach seiner Einwechslung traf, sorgten für das befreiende 3:1 aus Budberger Sicht (85.).

Doch es wurde noch mal spannend. Die SGE hielt den Druck in den Schlussminuten enorm hoch, kam durch Reo Yoda in der 90. Minute noch zum Anschluss. Der SVB geriet ins Schwimmen, rettete das 3:2 aber letztlich über die Zeit. „In dieser Phase aktuell zählt es nur zu punkten, egal wie. Es war ein verdienter Sieg. Wichtig war, dass wir wieder in den Flow gekommen sind und den Auswärtsfluch besiegt haben, auch wenn der uns intern weniger beschäftigt hat“, so Prinz. Mit frisch getanktem Selbstvertrauen auf fremdem Platz geht’s am kommenden Sonntag mit dem nächsten Heimspiel gegen den PSV Wesel weiter.

Es spielten: Anders; Kömpel, Beerenberg, Egging, Umberg, Terfloth (75. Ulrich), Kluge, Ueberfeld (82. Nowak), Hahn, Weyhofen (82. Pawlinski), Paul.