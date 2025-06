SV Budberg beschäftigt sich mit van den Loo

Unmittelbar nach der 1:4-Niederlage beim VfB Speldorf und der mit Rang vier knapp verpassten besten Platzierung der Vereinsgeschichte am letzten Landesliga-Spieltag hat Tim Wilke seine Mannschaft in die knapp einmonatige Sommerpause geschickt. Bis zum 3. Juli ruht der Ball beim SV Budberg.

Für Benedict Vana war die Partie in Mülheim vor dem Urlaub besonders ärgerlich. Der Mittelfeldmann sah in der Schlussphase wegen einer Notbremse noch glatt Rot und nimmt die Sperre nach der verspielten Führung damit noch in die neue Spielzeit. Neben der sportlichen Aufarbeitung der inkonstanten Rückrunde bewegt auch eine personelle Veränderung den Verein: Henrik Lerch wird ab sofort nicht mehr vollumfänglich für sein Amt als Sportlicher Leiter zur Verfügung stehen. Seine Entscheidung hatte der 43-Jährige mit seinen Vorstandskollegen sowie den SVB-Senioren-Trainern besprochen. Lerch, der vor einem Jahr noch als „Event Communications Coordinator“ bei der Heim-Europameisterschaft in Düsseldorf beruflich im Einsatz war, übernahm im November 2024 das Amt des Pressesprechers bei Rot-Weiss Essen. Mit dem Drittligisten ist er an den Wochenend-Spieltagen deutschlandweit unterwegs.

„Die vergangenen Monate haben gezeigt, dass ich nur noch über sehr wenig Zeit für den SVB verfüge. Die Rolle als Ansprechpartner für unsere zweite, dritte und vierte Mannschaft kann ich nicht mehr erfüllen und fortsetzen. Ich bleibe weiter Teil des Vorstands und als Teammanager – allerdings künftig deutlich mehr aus dem Hintergrund – auch Teil der ersten Mannschaft“, erklärt Lerch seine neue Rolle. Einen externen Nachfolger wird’s demnach nicht geben. Intern werden Aufgaben auf mehrere Schultern verteilt. „Das unbefriedigende Ende der Landesliga-Saison lassen wir jetzt alle sacken und schalten ab. In der Vorbereitung fahren wir dann die Systeme wieder hoch, unsere fünf jungen Neuzugänge werden neue Energie reinbringen.“