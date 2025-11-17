Der SV Budberg feiert mal wieder einen Erfolg. – Foto: Ulrich Laakmann

SV Budberg bejubelt nach Fehlstart einen 3:2-Arbeitssieg Das Team von Tim Wilke liegt gegen die SG Essen-Schönebeck schon nach einer Minute hinten. Alessandro Hochbaum erlebt besonderen Moment. Verlinkte Inhalte Landesliga 2 SV Budberg Schönebeck

Der SV Budberg hat nach vier sieglosen Spielen in der Landesliga einen 3:2 (2:2)-Erfolg im Heimspiel gegen die SG Essen-Schönebeck gefeiert. Dabei startete das Team von Tim Wilke denkbar schlecht: Nach nur einer Minute führte ein Ballverlust in der Vorwärtsbewegung zu einem schnellen Umschaltmoment, den Volodymyr Honcharov eiskalt zum 0:1 nutzte. „Ein bescheidener Start“, sagte der Trainer, dessen Mannschaft sich davon jedoch nicht verunsichern ließ.

Gestern, 15:00 Uhr SV Budberg SV Budberg SG Essen-Schönebeck Schönebeck 3 2 Abpfiff Budberg fand gut ins Spiel, hatte mehr Ballbesitz und Chancen, blieb im letzten Drittel aber zunächst ohne Durchschlagskraft. Das 1:1 war dennoch folgerichtig: Fynn Eckhardt verwertete einen Abpraller im Fünfmeterraum per Hacke gegen die Laufrichtung des Keepers (12.). Kurz darauf wurde der SVB erneut für einen individuellen Fehler bestraft, als Kapitän Jan-Luca Häselhoff an der Außenlinie den Ball verlor und Nick Hillmann das zum 1:2 nutzte (45.+2) – das x-te Mal in dieser Saison, dass technische Aussetzer teuer wurden, wie Wilke anmerkte. Marc Anders hielt Budberg anschließend mit einer starken Parade im Spiel, bevor im direkten Gegenzug Alessandro Hochbaum aus rund 25 Metern mit einem satten Distanzschuss zum 2:2 traf und sein erstes Tor im SVB-Trikot bejubelte.

Budberg stellte in der Pause um, spielte nach Wiederanpfiff mit mehr Tempo, besseren Positionierungen und mehr Druck über die Halbräume – und dominierte die zweite Hälfte deutlich. Drei Aluminiumtreffer durch Moritz Paul, Ole Egging und Hochbaum drückten die Überlegenheit aus, während Schönebeck über Konter gefährlich blieb. Die Richtung war klar vorgegeben, und Budberg belohnte sich: Nach einem Standard drückte Paul den Ball in der 73. Minute zum 3:2-Siegtreffer über die Linie. In einem emotionalen, aber fairen Schlussspurt blieb der SVB stabil und holte den ersehnten Befreiungsschlag. „Ein Arbeitssieg, den wir gebraucht haben“, sagte Wilke.