SV Budberg ärgert sich über Schiri-Fehler

Ein Stück weit ist der Landesligist SV Budberg beim 2:2 (0:1) im Heimspiel gegen die Sportfreunde Lowick auch an sich selbst gescheitert. In der turbulenten Schlussphase gab es reichlich Diskussionsstoff. Der Schiedsrichter stand im Mittelpunkt.

Auf dem Weg Richtung Kabine wich Budbergs Trainer Tim Wilke dem Unparteiischen nicht mehr von der Seite. Es herrschte Redebedarf nach dem in der fünfminütigen Nachspielzeit wegen des aufgrund einer vermeintlichen Abseitsposition aberkannten Treffers von Tim Ulrich zum 3:2.

Was war passiert? Der Budberger Stürmer beförderte den Ball hinter der letzten Kette stehend ins Tor. Doch in der verbotenen Zone stand Ulrich nicht, denn ein kurz vor der Torauslinie liegender verletzter Lowicker Akteur hob das Abseits auf, wie die Bilder aus dem Online-Stream belegten.

Die Budberger verstanden die Welt nicht mehr. Der über den rechten Flügel am Sonntag so auffällige Oliver Nowak flog kurz danach noch mit Gelb-Rot vom Platz, ebenso wie Lowicks David Hulshorst nach einer unnötigen Geste in Richtung Ersatzbank des SV Budberg. Kurz zuvor hatte er mit einem Lattentreffer noch die Entscheidung zum 3:1 verpasst.