SV Buckenhofen – SV Unterreichenbach 2:2 (0:2)

Die Gastgeber erwischten den besseren Start in diese Partie und hatten in der Anfangsphase deutlich mehr Ballbesitz. Wirklich nennenswerte Tormöglichkeiten sprangen dabei aber zunächst nicht heraus. Die erste Großchance legten die „Urus“ dann selbst auf. Nach einem leichtfertigen Ballverlust am eigenen 16er bot sich Lösel die große Möglichkeit zur Buckenhofer Führung (15.). Doch sein Ball hing haarscharf am linken Pfosten vorbei – Glück für das Team mit ihrem neuen Trainer Michael Scherbel. In der 25. Minute hätte dann der SV Unterreichenbach in Führung gehen können. Xaver Distler scheiterte zweimal in Bedrängnis. Die Anfangsnervosität der „Urus“ hatte sich nun mehr und mehr gelegt, und mit einem Doppelschlag innerhalb von vier Minuten lag man plötzlich mit 2:0 in Front. Zunächst führte Soner Uluca einen Freistoß auf Höhe der Mittellinie schnell aus, passte in den Lauf vom Joshua Kurz, der aus halblinker Position das 0:1 erzielte (37.). Und nur vier Zeigerumdrehungen später ein schöner Spielzug über Xaver Distler auf Joshua Kurz, der Lukas Pöperny bediente. Mit einem klasse Abschluss in den rechten oberen Torwinkel markierte er das 0:2 – gleichzeitig Halbzeitstand.



Die Gäste aus Buckenhofen kamen mit gehörig Wut im Bauch aus der Halbzeitpause, während die „Urus“ nun die entscheidenden Zweikämpfe verloren bzw. zu weit weg standen. Innerhalb von nur 120 Sekunden war der schöne 2:0-Vorsprung dahin. Zunächst konnte man eine Riesenmöglichkeit noch zur Ecke abblocken. Beim nachfolgenden Eckstoß kam Friedhelm am langen Pfosten relativ frei zum Kopfball und nickte zum 1:2-Anschlusstreffer ein (49.). Und in der 51. Minute besorgte Alli mit einem Schuss aus der Drehung das 2:2. Die Heimelf hatte nun gegen etwas verunsicherte „Urus“ natürlich Oberwasser und wollten mehr. In der 55. Minute konnte Keeper Moritz Weis einen Schuss von Friedhelm gerade noch mit den Fingerspitzen über die Latte lenken. Eichenmüller versuchte es in der 63. Minute ebenfalls aus der Distanz, aber Torhüter Moritz Weis ließ sich nicht überwinden. In der 70. Minute dann fast das 3:2: Zunächst konnte Moritz Weis das Leder mit einer Glanztat irgendwie noch an die Unterkante der Latte lenken, und den anschließenden Nachsschuss klärte Jacob Hechtel auf der Torlinie. Nach dieser Dauerdrangphase beruhigte sich die Partie etwas, und die „urus“ konnten sich etwas befreien. In ein oder zwei Kontersituationen wäre dann vielleicht mehr drin gewesen. In der Nachspielzeit mussten die mitgereisten Unterreichenbacher Fans dann noch einmal gehörig zittern, denn Alli hatte den Last-Minute-Siegtreffer auf dem Fuß. Doch er konnte diese Großchance nicht nutzen, so dass es beim 2:2 blieb.