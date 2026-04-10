SV Buch am Buchrain: „Es rührt sich wieder was bei uns“

SV Buch Ehrungen – Foto: Markus Ostermaier

Der SV Buch hat seine Herrenmannschaft wiederbelebt. Nun liegt ein Team auf Platz eins der B-Klasse und plant die Zukunft.

Mut hat der SV Buch im vergangenen Jahr bewiesen. Nach mehreren Jahren Pause gründete er wieder eine eigene Herrenmannschaft. Heute freut man sich über das zurückgekehrte Vereinsleben.

Rund 40 Mitglieder kamen zur Mitgliederversammlung ins Stüberl – für Ralph Nagleder ein Spiegelbild der Lage. „Es ist eine Menge Vereinsleben zurückgekehrt, es rührt sich wieder was bei uns“, so der Vorsitzende. „Unser Sportplatz ist wieder ein wichtiger Treffpunkt für die Gemeinde.“ Hauptgrund sei sicher die Reanimierung der Herrenmannschaft. „Das Interesse ist da. Das freut uns total, es macht uns allen wieder extrem Spaß.“

Fußball-Abteilungsleiter Michael Simon sagte zum Ende der SG mit dem FC Forstern: „Wir sind im Guten auseinandergegangen.“ Die Saison wurde mit dem achten Platz in der Kreisklasse abgeschlossen. Die Zweite, in der fünf Spieler aus Buch dabei waren, belegte Rang zwölf. Mit Blick auf die aktuelle Saison sagte Simon, dass alle Bucher zum eigenen Team zurückgekehrt seien. Der Kader wuchs von acht auf 26 Spieler.

Seit Anfang Juli habe es keine größeren Verletzungen gegeben. Die Hinrunde sei gut gelaufen, ebenso der Start 2026. Der SV liegt noch immer auf dem ersten Platz in der B-Klasse, freute sich Simon. Erfolgreichster Torjäger mit 16 Treffern ist Trainer Dominic Fumelli.

Kommende Saison möchten der Trainer und der komplette Kader weitermachen, so Simon. Die Entscheidung über A- oder B-Klasse werde gemeinsam getroffen. Mit Simon Hufschmid rückt der erste Jugendspieler nach, Andi Nußrainer steht ebenfalls in den Startlöchern. „Wir brauchen Jugendspieler, die die Mannschaft weiter aufbauen“, betonte Buchs Fußballchef. In den B- und C-Teams gebe es allerdings momentan nicht so viel Nachwuchs.

Generell ist am Sportplatz viel los. Bewährt hat sich laut Nagleder das Sommerfest, das wieder am 25. Juli stattfindet. Weitere Veranstaltungen waren die Christbaumversteigerung, der Weihnachtsmarkt und ein Watt-Turnier. Gestiegen sind aber auch die finanziellen Belastungen: „Alles wird teurer.“

Es klingelt in der Kasse

Laut Nagleder machen der Rasenmäher und die Heizung regelmäßig Probleme. Simon sprach ebenfalls von großen Projekten wie Flutlicht oder dem besagten Rasenmäher, wo die Unterstützung der Gemeinde benötigt werde. Nagleder dankte in dem Zug allen Sponsoren – darunter auch einigen Privatpersonen: „So ein Verein funktioniert nur mit Ehrenamt.“

Das betonte auch Michael Bründl. Dem Kassier zufolge verzichten einige Übungsleiter auf finanzielle Entschädigung und erhalten dafür eine Spendenquittung. 9000 Euro betrug diese Summe im Vorjahr. Auch sonst war 2025 aus kaufmännischer Sicht erfolgreich. Die Einnahmen im ideellen Bereich (40.000 Euro) überstiegen deutlich die Ausgaben (10.500 Euro). Ähnlich war es in der Kategorie wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb (Einnahmen 41.000 Euro, Ausgaben 25.000 Euro).

60 Kinder und Jugendliche gibt es von Bambini bis B-Jugend, berichtete Fußball-Jugendleiter Marcel Schuffenhauer. Bei Großfeldmannschaften sei man aber auf Spielgemeinschaften angewiesen. Zuletzt gab es eine SG mit Grünbach und Walpertskirchen, die vom SVW allerdings aufgekündigt wurde. Nun soll es Gespräche mit Isen geben. Schuffenhauer dankte den Jugendtrainern für ihren Einsatz mit 200 bis 250 Stunden im Jahr.

Unverändert klein aufgestellt sind die Stockschützen. Im Vorjahr wurden die farbigen Markierungen der Bahnen erneuert.

100 Personen aus vier Vereinen kamen 2025 zum Turnier der Beachvolleyballer. Dort wurde außerdem das regelmäßige Training wieder eingeführt, das nun im April starten soll. Das große Turnier ist am 11. Juli, zwei kleinere Termine folgen.