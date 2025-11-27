SV Bubsheim verliert trotz frühem 2:1, SGM Gruol/Erlaheim klettert

In den Bezirksligen in Württemberg standen Nachholspiele heute auf dem Programm. In der Bezirksliga Schwarzwald/Zollern gab es neben einer Absage auch einen 4:2-Heimsieg der SGM Gruol/Erlaheim.
In einer intensiven Begegnung teilten sich beide Teams die Punkte. Pfullingen II erwischte vor heimischer Kulisse den besseren Start und ging in der 22. Minute durch Julian Welsch mit 1:0 in Führung. Doch die Freude währte kaum eine Minute: Joannis Lazaridis glich in der 23. Minute für den TSV Ofterdingen aus. Beide Mannschaften suchten danach weiter den Weg nach vorne, doch trotz engagiertem Einsatz auf beiden Seiten blieb es letztlich beim 1:1.
Das Spiel wurde abgesagt.
Der SV Oberzell erwischte einen Traumstart und legte früh den Grundstein für den späteren Heimsieg. Bereits in der 7. Minute verwandelte Simon Roth einen Foulelfmeter zum 1:0. In der 24. Minute erhöhte Marc Rothenhäusler auf 2:0 – ein Treffer, der Oberzell zunächst klare Kontrolle verlieh. Doch Bad Waldsee reagierte prompt: Nur vier Minuten später verkürzte Cengiz Cengel in der 28. Minute auf 2:1 und brachte sein Team damit zurück ins Spiel. Die Partie blieb bis zum Schluss zweikampfstark und intensiv, beide Mannschaften suchten offensive Lösungen, doch ein weiterer Treffer wollte nicht mehr fallen.
Das Spiel wurde abgesagt.
Das Spiel wurde abgesagt und schon gleich wieder neu angesetzt.
Bereits nach sechs Minuten gingen die Gäste durch Martin Geisel in Führung. 120 Sekunden später gelang der SGM durch Nick Gihr der Ausgleich. Doch Bubsheim blieb am Drücker und schaffte durch Marvin Moser (13.) die erneute Führung. Vor dem Seitenwechsel traf Fabio Müller (41.) zum 2:2. Nach der Pause sorgte ein Doppelschlag von Fabio Müller (73.) und Pascal Eith (79.) für den 4:2-Heimsieg.
