SV Brünen feiert klaren 4:0-Heimsieg

Heimsieg für den SV Brünen an der Bergstraße. – Foto: Horst Zellmann

Gegen den SC Grün-Weiß Vardingholt setzte sich die Elf von Trainer Markus Rambach deutlich mit 4:0 (2:0) durch und verschaffte sich damit etwas Luft im Tabellenkeller der Kreisliga A.

Heute, 15:00 Uhr SV Brünen SV Brünen SC Grün-Weiß Vardingholt Vardingholt 4 0 Bereits früh stellte Brünen die Weichen auf Sieg: A-Jugendspieler Neo Elisha Backhaus traf in der 15. und 16. Minute doppelt und brachte seine Mannschaft komfortabel in Führung. Kurz vor der Pause schwächten sich die Gäste selbst, als Jens Bißlich nach wiederholtem Foulspiel die Gelb-Rote Karte sah (45.). Nach dem Seitenwechsel verpasste Brünen zunächst die frühe Entscheidung, ehe in der Schlussphase doch noch zwei Treffer fielen. Rafael Finke (88.) und Tim Jenke (90.) sorgten mit ihren Toren für den auch in der Höhe verdienten 4:0-Endstand.

Glück und Unglück Markus Rambach , Trainer der Gastgeber äußerte sich zufrieden: „Es war heute eine klare Geschichte. In der Höhe geht der Sieg auch am Ende des Tages für uns verdient in Ordnung, weil wir unsere Chancen zwingend genutzt haben. Ich bin extrem stolz, dass unser A-Jugendlicher Backhaus in der ersten Halbzeit einen Doppelschlag erzielen konnte – das tat uns und dem Jungen sehr gut. Wir hätten in der zweiten Halbzeit frühzeitig das 3:0 machen müssen, haben das aber verpasst. Die Gäste hatten dann Pech mit zwei Alu-Treffern, da hatten wir auch etwas Glück. In der Schlussphase haben wir das Ergebnis aber souverän nach Hause gebracht.“