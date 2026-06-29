SV Bruckmühl: Vorstandschaft einstimmig wiedergewählt worden

Die alte ist zugleich auch die neue Vorstandschaft beim SV Bruckmühl. – Foto: SV Bruckmühl

Die bisherige Vorstandschaft der Sparte Fußball des SV Bruckmühl ist bei der Jahreshauptversammlung einstimmig wiedergewählt worden. Erster Abteilungsleiter ist damit weiterhin Michael Straßer.

Das angesprochene Mitgliederwachstum bestätigte Schriftführer Andreas Kreuzmeir in seiner nachfolgenden detaillierten Präsentation der Mitglieder- und Mannschaftszahlen. Die mitgliederstärkste Abteilung des SVB kann erneut auf einige gelungene Events im zurückliegenden Jahr zurückblicken. Hierbei hervorzuheben sind die Sommer- und Winterturniere im Nachwuchs. Weitere Highlights waren die Trainingslager bei den Herren und Damen sowie in der Jugend.

Bruckmühl – Beim SV Bruckmühl fand am vergangenen Freitagabend die turnusmäßige Jahreshauptversammlung der Sparte Fußball inklusive Neuwahlen statt. Rückblickend bescheinigte Abteilungsleiter Michael Straßer der Sparte eine „gute und damit zufriedenstellende“ Entwicklung. Das gilt vor allem für den Jugendbereich.

Die ortsansässige Autowelt Bader unterstützt seit dem Jahreswechsel als Hauptsponsor im Jugendbereich. Im Frühjahr konnten zudem neue und selbst designte Trikots mit einer eigenen Social-Media-Kampagne präsentiert werden.

Zum Jahresabschluss der Herren hat gemeinsam mit der meine Volksbank Raiffeisenbank eine Verlosung eines FC-Bayern-Trikots stattgefunden. Wie gewohnt wurden ebenfalls der Ehrenabend und zum Jahresauftakt das Schafkopfturnier abgehalten.

Der Tod von Theo Klein hat die Stimmung in der Sparte zwischenzeitlich getrübt. Die Hallenlage bleibt aufgrund der hohen Kosten und der eingeschränkten Hallenzeiten weiterhin angespannt, wie Straßer erklärte.

Stabile finanzielle Lage bei der Sparte Fußball

Als nächstes großes Projekt neben dem alljährlichen Volksfest steht nach dem überraschend bewilligten Förderantrag der angestrebte Bau ein Kunstrasens an. Hierfür müssen allerdings noch einige Hürden überwunden werden. Im Mittelpunkt steht auch die Nachhaltigkeit. Als Basis für den Kunstrasen stehen danke einer neuer Technologie Zuckerrohr und Kork.

Sabine Lechner präsentierte der Versammlung die Finanzen. Die neue Schatzmeisterin vermeldete weiterhin ein deutliches Umsatzplus bei solider Haushaltsführung. Daraus ergibt sich ein positiver Kontostand. Die Fußball-Sparte kann somit auf eine stabile finanzielle Lage blicken.

Herrenteams des SV Bruckmühl erreichen jeweilige Saisonziele

Die Verantwortlichen der Damen und Mädels sind noch immer damit beschäftigt, den tragischen Verlust von Martin Zellner aufzufangen. Sportlich kann auf eine erfolgreiche Saison zurückgeblikt werden, sowohl bei den Damen als auch im Nachwuchsbereich. Erstmals fanden Turnierreihen im Gedenken an den verstorbenen ehemaligen Damen- und Mädels-Verantwortlichen statt. Ende Juli gastiert auf dem Gelände der „Tag des Mädchenfußballs“.

Den umfangreichsten Abteilungsleiterbericht präsentierte Stephan Keller. Bei den Herren wurden alle Saisonziele erreicht. Der ersten und zweiten Mannschaft gelang der Klassenerhalt in der Bezirksliga und Kreisklasse. Zudem holte die Erste zum vierten Mal den Totopokal im Kreis Inn/Salzach. Die Dritte beendete die Saison in der C-Klasse. Dennoch werden die Herren in der neuen Spielzeit nur noch zwei Teams im Spielbetrieb stellen.

Erneuter Umbruch: Herausfordernde Saison für Herren

Der sportliche Leiter blickte bereits etwas auf die anstehende Spielzeit voraus. Die Herren erwartet erneut eine herausfordernde Saison. Die „Jahre des Umbruchs“ dauern länger an als ursprünglich gerechnet. „Ein Umbruch folgt dem nächsten.“

Der Hauptverantwortliche für die Herrenteams beendete seine Zusammenfassung mit einer Reihe von Danksagungen. Dabei wurde den Anwesenden abermals verdeutlicht, wie viele ehrenamtliche Helfer im Einsatz sind, damit der Spielbetrieb bei den Herren überhaupt möglich ist – vom Verkaufsteam, das immer weiter wächst, bis zu den Ordnern.

Vorstand einstimmig wiedergewählt

Im abschließenden Teil der Versammlung entließ Wahlvorstand Stephan Brence einstimmig die alte Vorstandschaft. Diese wurde ebenso einstimmig bei der Neuwahl bestätigt. Die Abteilungsleitung Fußball beim SV Bruckmühl besteht folglich die nächsten zwei Jahre lang aus Michael Straßer (Erster Abteilungsleiter), Stephan Keller (Zweiter Abteilungsleiter), Johann Stürzer (Dritter Abteilungsleiter), Dominik Hiehler (Vierter Abteilungsleiter), Sabine Lechner (Schatzmeisterin), Andreas Kreuzmeir (Schriftführer) und Gabor Hegedüs (Damen- und Mädels-Verantwortlicher). Zudem wurden Tobias Rinke (Technischer Leiter Herren), Leonie Zellner (Erweiterte Abteilungsleiterin Damen & Mädels), Alexander Nikel (Presse) und Michael Lindner (Beisitzer) erneut in die Vorstandschaft berufen.

Die erweiterte Abteilungsleitung komplettieren Andreas Renz (Teammanager zweite Herrenmannschaft und Ehrenamtsverantwortlicher), Mike Pergelt (Technischer Leiter Jugend), Manu Böhm (Jugendleiterin U15-U19), Martin Prexl (Jugendleiter Kleinfeld), Maja Storp (Jugendleiterin Mädels), Charly Kunze (Sponsoring), Markus Brandmaier (Mitgliederverwaltung & Passwesen), Nicole Gräf (Verwaltung) und Mika Müller (Social Media).

Bild: (von links): Mike Pergelt, Gabor Hegedüs, Dominik Hiehler, Leonie Zellner, Johann Stürzer, Tobias Rinke, Alexander Nikel, Michael Straßer, Stephan Keller, Sabine Lechner, Manu Böhm, Mika Müller und Andreas Kreuzmair. Es fehlen: Michael Lindner, Charly Kunze, Martin Prexl, Markus Brandmaier, Nicole Gräf und Maja Storp.