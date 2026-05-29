SV Bruckmühl verpflichtet Talent aus der Kreisklasse Veysel Kilic kommt von Türk Spor Rosenheim von Alexander Nikel · Heute, 18:01 Uhr · 0 Leser

Veysel Kilic stößt von Türk Spor Rosenheim zum SVB dazu. – Foto: SV Bruckmühl

Der SV Bruckmühl hat Veysel Kilic verpflichtet. Der 21-jährige Mittelfeldspieler kommt aus der Kreisklasse von Türk Spor Rosenheim zum Bezirksligisten.

Bruckmühl – Der Kader des SV Bruckmühl für die kommende Spielzeit in der Bezirksliga Ost nimmt weiter Formen an. Ein fester Bestandteil davon wird in Zukunft Veysel Kilic sein. Der 21-Jährige wechselt vom Kreisklassen-Absteiger Türk Spor Rosenheim in die Marktgemeinde und ist der zweite Sommerneuzugang. Veysel Kilic ist Schlüsselspieler in der Kreisklasse Kilic ist im zentralen Mittelfeld beheimatet und kann dort sowohl auf der Sechs und auf der Acht als auch auf der Zehn spielen. Der 21-Jährige wurde in der Jugend beim TSV 1860 Rosenheim, SV Schlossberg, SB DJK Rosenheim und in der JFG Mangfalltal Maxlrain ausgebildet.

Im Herrenbereich spielte er zwei Jahre lang für Türk Spor Rosenheim. Dort trägt er im Moment noch die Trikotnummer Zehn und kommt in 23 Spielen in der Kreisklasse auf sieben Tore und zwei Vorlagen. Ab Sommer bekommt Kilic zwei Ligen höher beim SVB seine Chance. Michael Straßer: „Wir trauen Veysel zu, dass er unser Team sofort verstärken wird“ Abteilungsleiter Michael Straßer zeigt sich glücklich über einen weiteren talentierten Neuzugang aus der Region, der im Mittelfeldzentrum flexibel einsetzbar ist: „Wir freuen uns, mit Veysel einen weiteren hochveranlagten Spieler nach Bruckmühl gelotst haben zu können. Wir wussten in unserer Kaderplanung schon früh, dass wir uns vor allem im Mittelfeldzentrum verstärken müssen. Veysel hat sich bei Türk Spor Rosenheim super entwickelt und bringt alles mit, um den nächsten Entwicklungsschritt zu machen. Wir trauen ihm zu, dass er sofort den Sprung machen und unser Team verstärken wird.“