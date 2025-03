SV Bruckmühl verliert zu neunt "bitter" gegen Topteam Hallbergmoos

Der SV Bruckmühl hat im Abstiegskampf der Landesliga Südost eine weitere Niederlage hinnehmen müssen. In doppelter Unterzahl verlor der SVB gegen Spitzenteam VfB Hallbergmoos-Goldach mit 0:1.

Bruckmühl – Der SV Bruckmühl bleibt im neuen Jahr weiter ohne Punktgewinn in der Landesliga Südost. Dabei verpasste das Team von Cheftrainer Mike Probst am Samstagnachmittag nur hauchzart eine Überraschung. Vor heimischem Publikum musste sich das Tabellenschlusslicht nur knapp dem Vierten, dem VfB Hallbergmoos-Goldach, geschlagen geben. Den goldenen Treffer für den klaren Favoriten erzielte Arian Kurmehaj in der zweiten Halbzeit. „Das Ergebnis kann man allenfalls als bitter bezeichnen. Die Mannschaft hat eine beeindruckende Reaktion nach der Niederlage gegen Geretsried gezeigt“, so Probst nach der Partie.

Probst und Co-Trainer Michael Wolff mussten im nächsten Duell mit einem der Topteams der Liga unter anderem auf Franz Schreder, Andreas Wechselberger, Vinzenz Egger, Leon Schalli und Lukas Steidl verzichten. Dafür rückte Kapitän Lennard Schweder nach überstandener Verletzung zurück in die Startelf. Der Offensivspieler war es auch, der in der Anfangsphase die erste Großchance der Partie hatte. Nach einem Fehler von Gäste-Torwart Muck Riedmüller vergab Schweder freistehend. Mit dem Pausenpfiff hätte Genti Krasniqi auf 1:0 für den Außenseiter stellen müssen. Sein Abschluss wurde aber auf der Linie geklärt.

Auch nach dem Wiederanpfiff waren die Hausherren zunächst das bessere Team, gerieten aber nach 56. Minuten in Rückstand. Kurmehaj ließ SVB-Keeper Markus Stiglmeir im Eins-gegen-Eins keine Chance. Zu allem Überfluss sah Thomas Mühlhamer aufseiten des Heimteams nur wenige Augenblicke darauf die rote Karte. Elf Zeigerumdrehungen später schwächten sich die Bruckmühler weiter selbst. Der bereits vorverwarnte Luis Jovanovic sah nach einem Pressschlag nahe der Mittellinie die Ampelkarte.

Doch auch in doppelter Unterzahl boten sich dem Sportverein aus dem Mangfalltal weiter Chancen auf den Ausgleich. Die beste Möglichkeit ließ erneut Schweder aus. Der Kapitän verlängerte einen langen Ball. Der Kopfball fand aber nicht den Weg ins Tor. In der Schlussphase warf die Probst-Mannschaft noch einmal nach vorne, zeigte sich aber mal wieder zu ineffektiv im letzten Drittel. „Ein Unterschied zwischen Tabellenletztem und -Viertem war nicht zu erkennen. Selbst in Unterzahl haben sich noch Chancen auf den Ausgleich ergeben und wir haben uns zu keinem Zeitpunkt aufgegeben“, bilanzierte Probst.

Albin Krasnic feiert Verletzungscomeback nach monatelanger Pause

Positiv: Innenverteidiger Albin Krasnic feierte nach seinem Syndesmosebandriss, den er sich in der Hinrunde gegen den 1. FC Garmisch-Partenkirchen zugezogen hatte, kurz vor dem Ende sein Comeback. Auch Eigengewächs Fynn Spitzer, der in den letzten Monaten aufgrund seines Auslandssemesters in Spanien fehlte, kam wieder zum Einsatz.

Weiter geht es für Bruckmühl am kommenden Samstag, erneut zu Hause gegen ein Topteam der Landesliga Südost. Trotz der bitteren Niederlage blickt Probst positiv auf das nächste schwierige Duell: „Auf dieser Leistung werden wir aufbauen und die nächste Aufgabe gegen Kirchheim angehen.“