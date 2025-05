SV Bruckmühl verabschiedet sich mit Derby-Punkt aus der Landesliga

Das Trainerteam musste am 34. Spieltag auf unter anderem auf Leon Schalli und Franz Schreder verzichten. Ersterer zog sich beim Gastspiel beim VfB Forstinning am vergangenen Wochenende einen Kreuzbandriss zu. Zweiterer muss mit einer schweren Schulterverletzung, die er im Training unter der Woche erlitten hatte, ebenfalls lange pausieren.

„Ein weiteres Spiel, dass gezeigt hast, dass die Mannschaft weiterhin gewinnen wollte. In der ersten Halbzeit war Rosenheim klar die bessere Mannschaft, hatte die klareren Tormöglichkeiten und lag verdient 1:0 in Führung“, bilanzierte Trainer Mike Probst nach der Partie. Michael Summerer brachte die Gäste aus der Kreisstadt kurz vor der Pause am Samstag im Mangfallstadion in Führung. Zuvor hatten die Sechziger bereits mehrere aussichtsreiche Chancen ausgelassen.

Nach dem Wiederanpfiff zeigte sich der Absteiger dann aber deutlich verbessert. Lukas Steidl gelang kurz nach seiner Einwechslung per Kopf der Ausgleich. Dieser hielt jedoch nicht lange. Nur wenig später traf Summerer erneut zur Führung für die Rosenheimer. Diese hielt allerdings nicht lange. Patrick Kunze sorgte beinahe im Gegenzug für den erneuten Ausgleich und somit auch für einen Punktgewinn zum Saisonabschluss.

SV Bruckmühl II steigt als Meister in die Kreisklasse auf

„Nach dem Seitenwechsel konnten wir die Partie ausgeglichener gestalten und haben uns nach unserem Ausgleich und dem erneut schnellen Führungstreffer der Gäste nicht aus der Ruhe bringen lassen. Der Ausgleich und das Unentschieden gingen somit in Ordnung“, zeigte sich Probst mit dem letzten Landesliga-Auftritt seiner Truppe insgesamt zufrieden.

Im Anschluss sicherte sich die zweite Mannschaft mit einem 1:0-Erfolg über den SV Pang bereits zwei Spieltage vor Schluss den Meistertitel in der A-Klasse und den damit verbundenen Aufstieg in die Kreisklasse. Lukas Steiner erzielte auf Vorlage von Maximilian Gürtler den goldenen Treffer zur Meisterschaft.

„Viel wichtiger war aber an diesem Tag, dass die Zweite die Meisterschaft und den Aufstieg in die Kreisklasse eingetütet hat. Natürlich ganz herzliche Glückwünsche an Trainer und Team zu dieser Leistung“, freute sich auch Probst.