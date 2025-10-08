SV Bruckmühl und BFV veranstalten Dorfkick für Frauen und Mädchen

Die Frauenfußballabteilung des SV Bruckmühl veranstaltet am 12. Oktober von 14 bis 18 Uhr gemeinsam mit dem BFV im Mangfallstadion den Dorfkick für Frauen und Mädchen.
Bruckmühl – Der SV Bruckmühl treibt die Förderung des Frauen- und Mädchenfußballs in der Marktgemeinde weiter voran. Nach der Turnierreihe in Gedenken an den im Frühjahr verstorbenen Damen- und Mädchen-Verantwortlichen Martin Zellner beheimatet die Frauenfußballabteilung nun die nächste Veranstaltung für Fußballerinnen sowie Interessierte.
In wenigen Tagen obliegt dem SVB eine besondere Ehre: Zusammen mit dem Bayerischen Fußball-Verband (BFV) veranstaltet der Verein dieses Mal den Dorfkick.
Frauen und Mädels aus der Umgebung sind am Sonntag, den 12. Oktober, ganz herzlich dazu eingeladen, einen gemeinsamen Nachmittag mit unseren Trainern und Trainerinnen sowie Spielerinnen der Damen- und Jugend-Mannschaften auf dem Bruckmühler Fußballplatz zu verbringen.
Die Veranstaltung findet von 14 bis 18 Uhr im Bruckmühler Mangfallstadion (Zum Sportplatz 10) statt. Für Verpflegung ist bestens gesorgt.