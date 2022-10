SV Bruckmühl surft auf der Welle

Im Neunten! Spiel in Folge blieb die Mannschaft um Chef Trainer Mike Probst und seinem Co Michael Wolff weiterhin ungeschlagen. So kehrte die Landesliga Truppe des SV Bruckmühl erneut mit drei Punkten im Gepäck vom Kirchheimer SC ins Mangfalltal zurück.

Und nach dem 2:4 Auswärtssieg übernimmt Bruckmühl sogar für mindestens einen Spieltag die Tabellenführung in der Landesliga Süd Ost. Eine tolle Momentaufnahme, aber auch nicht mehr. Und dies weiß sowohl die Mannschaft, als auch das Bruckmühler Umfeld richtig einzuordnen. Man sammelt weiterhin fleißig Punkte, um den Abstand nach unten in Richtung Gefahrenzone möglichst groß zu halten, denn wie schon bekannt, kann in dieser verrückten Landesliga Saison Woche für Woche jeder jeden schlagen.

So witterte auch der Kirchheimer SC von Anfang an seine Chance und kam wesentlich besser in das Spiel. Nach langem Einwurf und Getümmel in Bruckmühler Strafraum konnte das 1:0 für den SC Kirchheim nicht verhindert werden. Doch Bruckmühl zeigt sich in der aktuellen Saison sehr stabil und kann scheinbar auch Nackenschläge verkraften. Denn ab dem Zeitpunkt wurde Bruckmühl immer griffiger und kam auch schon bald zu seinen ersten Chancen. Der Ausgleich viel durch eine schöne Kombination: Abwurf durch Keeper Markus Stiglmeir und über den Routinier Sebastian Marx und Patrick Kunze gelangte der Ball zum mitgelaufenen Gerhard Stannek. Dieser erwischte den Kirchheimer Keeper mit seinem Schuss auf‘s kurze Eck auf dem falschen Fuß. Bis zur Halbzeit hätte Bruckmühl durchaus den Führungstreffer erzielen können, konnte aber leider seine vorhandenen Chancen nicht in Tore ummünzen.