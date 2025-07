SV Bruckmühl: Schwere Verletzungen überschatten Bezirksliga-Rückkehr

Der SV Bruckmühl startet am Freitag beim SV Saaldorf in das neue Abenteuer Bezirksliga. Anstoß auf dem Sportplatz Saaldorf wird um 18:30 Uhr sein.

Bruckmühl – Nach vierwöchiger Vorbereitung geht es am Freitag endlich wieder um Punkte. Dann startet der SV Bruckmühl nach dem Abstieg aus der Landesliga Südost in der Bezirksliga Ost auswärts beim SV Saaldorf.

Zwei Niederlagen zum Abschluss

Eine Woche später besiegte das Team von Trainer Mike Probst den SV Ampertal Palzing mit 3:0. In den letzten beiden Tests unterlag die Mannschaft dann jedoch den beiden Kreisligisten SV Ostermünchen und SV München West jeweils mit 1:2.

„Wir bewerten die Vorbereitung nicht über und haben Verbesserungsmöglichkeiten sowie sehr gute Ansätze gesehen. Alles natürlich vor dem Hintergrund jedem Spieler so viel Spielzeit wie möglich zu geben. Inhaltlich haben wir unsere Schwerpunkte abgearbeitet und sehen zuversichtlich in die Saison“, bilanziert Trainer Mike Probst.

Die Ergebnisse der Vorbereitung wurden jedoch von gleich mehreren schweren Verletzungen überschattet. Somit bleibt das Verletzungspech aus der Vorsaison dem SVB bislang scheinbar weiter treu.

Acht Spieler fehlen beim Auftakt

Neuzugang Niko Hable zog sich bei seinem Debüt in der Anfangsphase einen Kreuzbandriss zu. Torwart Markus Stiglmeir musste aufgrund einer schweren Mittelfußverletzung operiert worden. Johannes Wagener muss mit einer Knöchelverletzung pausieren. Zudem erlitt Perspektivspieler Lucas Heider aus der Zwoaten, der die Vorbereitung mit der Ersten bestreiten durfte, bei seinem Startelfdebüt nach nur wenigen Minuten einen Achillessehnenriss.

„Das sind allesamt wichtige Spieler, die dem Team gut zu Gesicht gestanden hätten. Die Masse an Verletzten ist schon sehr hoch. Das ist natürlich traurig und drückt schon auf die Stimmung“, resümiert Abteilungsleiter Michael Straßer. Zudem muss das neu formierte Trainerteam aus Mike Probst und Benedikt Aigner zudem weiterhin auf Leon Schalli (Kreuzbandriss), Marlon Radzynski (Sprunggelenk) und Anian Folger (Krankheit) verzichten. Auch bei Johannes Brendle wird die Genesung nach seiner schweren Sprunggelenksverletzung noch länger dauern. Immerhin ist Niklas Macek nach seiner Knöchelverletzung zu Beginn der Woche wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen.

Erneuter Umbruch im Sommer

Trotz der vielen Verletzten ist bei Straßer die Vorfreude auf die Spielzeit 2025/2026 groß: „Die vergangenen Saison war irgendwann schwierig für das Team und den ganzen Verein. Es war zu merken, dass irgendwann überall die Stimmung runter gegangen ist. Wir wollen erfolgreich sein und haben jetzt endlich wieder die Chance darauf. Die Mannschaft, die wir ins Rennen schicken, ist absolut wettbewerbsfähig und wird noch stärker zusammenwachsen.“

Zahlreiche Stammkräfte, darunter Kapitän Lennard Schweder und Vize-Kapitän Maurice Koller, haben den SVB nach dem Abstieg verlassen. Den zehn Abgängen stehen 13 interne und externe Neuzugänge gegenüber.

Schwere Aufgabe für den SV Bruckmühl zum Auftakt

Auch aufgrund des Umbruchs warnt der Abteilungsleiter vor der kommenden Saison: „In der Liga wird uns niemand etwas schenken. Da sind richtig gute Mannschaften, die teilweise richtig aufgerüstet haben, dabei. Wir dürfen nicht darauf vertrauen, dass die Oldies, die zurückgekommen sind und die über die letzten Jahre nachweislich ihre Qualität gezeigt haben, der Garant dafür ist, dass wir automatisch erfolgreich sind. Wir freuen uns grundsätzlich auf die neuen Aufgaben, gehen diese aber mit Vorsicht und nicht mit zu viel Euphorie an.“

Mit Saaldorf „haben wir gleich mal ein richtiges Brett vor der Brust“, so Straßer. Der SVS ist ein etablierter Bezirksligist, der seit zehn Jahren in der Liga spielt. Der Abteilungsleiter erwartet eine „heimstarke sowie richtig physische Mannschaft. Es gibt denkbar leichtere Aufgaben.“

Daran schließt Probst an: „Mit Saaldorf erwartet uns ein heimstarker und unangenehmer, etablierter Bezirksligist. Die Mannschaft, die zuerst Ihren Rhythmus findet, wird für sich Vorteile verbuchen können. Wir werden zunächst die kämpferische Linie annehmen müssen und dürfen aber nicht unsere technischen Fähigkeiten vergessen. Saaldorf zum Auftakt birgt auf jeden Fall nicht die Gefahr, dass wir naiv in die Partie gehen werden.“ Anstoß in Saaldorf ist am Freitag bereits um 18:30 Uhr.