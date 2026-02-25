SV Bruckmühl mit 43 Mann im Trainingslager in Kroatien

Die Herren des SVB bereiteten sich erneut in Kroatien auf die Rückrunde vor. – Foto: SV Bruckmühl

Der SV Bruckmühl hat sich im Trainingslager in Kroatien den letzten Feinschliff für die Rückrunde abgeholt. Mit 43 Mann ging es nach Novigrad. Die Erste unterlag dem FC Künzing.

Mit ungeplanter Verspätung machte sich die 43-köpfige Reisegruppe, bestehend aus 35 Herrenspielern aus allen drei Herrenmannschaften, zwei Talenten der A-Jugend und sechs Funktionären und Trainern am frühen Mittwochmorgen in den Süden auf. Dennoch erreichte der Reisetross pünktlich zum Mittagessen die Hotelanlage.

Bruckmühl – Das Wintertrainingslager ist inzwischen seit vielen Jahren fester Bestandteil des Terminkalenders des SV Bruckmühl und hat sich auch in diesem Jahr zu einem absoluten Highlight entwickelt. Von 18. bis 22. Februar flüchteten Spieler und Funktionäre des SVB von den widrigen Bedingungen in der Heimat. Erneut ging es ins kroatische Novigrad.

Nach der ersten Stärkung und dem Beziehen der Zimmer stand für beide Trainingsgruppen bereits am Nachmittag jeweils die erste Trainingseinheit auf dem hoteleigenen (Kunst-)Rasenplätzen auf dem Programm. Die Abende hatten alle zur freien Verfügung und wurden unterschiedlich für Teambuilding-Maßnahmen genutzt: Von Wellness über gemeinsames Fußballschauen bis hin zum Kartenspielen.

Trainingsgruppe zwei absolvierte sechs Raseneinheiten

Der zweite Trainingstag wurde bereits sehr früh mit einem gemeinsamen Morgenlauf eröffnet und von zwei nachfolgenden Einheiten auf dem Platz abgerundet. Das für Freitagabend angesetzte Testspiel der „Zwoaten“ fiel kurzfristig aus. Stattdessen wurde ein internes Testspiel abgehalten.

Den sportlichen Abschluss für die Kreisklassen-Trainingsgruppe bildete eine „Spaßeinheit“ am Samstagnachmittag, die jedoch nicht weniger intensiv geführt wurde, wie die fünf Trainings zuvor. Zwei Teams traten nacheinander im Mini-WM-Format, in einer Einwurf-Mülltonnen-Challenge, im Fußball-Eisstockschießen sowie im Lattenschießen mit dem starken und schwachen Fuß an.

Erste musste sich Bezirksliga-Topteam FC Künzing geschlagen geben

Im Anschluss ging es für das Team von Erich Dreher und Charly Kunze zusammen mit der Ersten ins slowenische Piran. Der dortige Kunstrasen liegt auf einem Bergplateau und gehört zu den schönsten Locations überhaupt. Hinter dem einen Tor befindet sich eine Burgruine, unter der die Altstadt liegt. Unmittelbar hinter der Freilufttribüne fällt eine Steilklippe direkt ins Meer ab. Somit bot sich den Zuschauern beider Teams eine traumhafte Kulisse.

Untermalt wurde diese von einem Testspiel auf einem hohen sportlichen Niveau und einer lautstarken Unterstützung für beide Teams von der Tribüne. Das Bruckmühler Bezirksliga-Team musste sich dem niederbayerischen Bezirksliga-Topteam FC Künzing in der Generalprobe vor dem Liga-Restart am kommenden Wochenende knapp mit 2:3 geschlagen geben.

Ex-Regionalliga-Spieler trifft dreifach für FC Künzing

Christian Seidl brachte den FCK in der Anfangsphase in Führung. Der Ex-Regionalliga-Kicker stocherte den Ball nach einer Ecke über die Linie. Nur wenige Zeigerumdrehungen später sorgte Kilian Mayer für den sehenswerten Bruckmühler Ausgleich. Der Youngster hob das Spielgerät im Anschluss an einen Freistoß mit der Hacke außerhalb des Sechzehners über den gegnerischen Torhüter. In der Folge hatten beide Teams mehrere Chancen auf weitere Treffer.

Zur Halbstundenmarke ging Künzing wieder in Front. Dieses Mal verwertete Seidl vom Punkt. Zehn Minuten darauf baute der Routinier die Führung für sein Team aus, als er nach einem Querpass nur noch einschieben musste. Dem Angriff war jedoch ein klares Abseits vorangegangen.

Mannschaftsabend rundete Trainingslager ab

Mit dem Halbzeitpfiff verkürzte Mayer mit seinem Treffer an diesem Nachmittag. Der Offensivspieler traf nach einer Flanke von Maximilian Gürtler aus kurzer Distanz per Kopf. Nach der Pause war Bruckmühl dann klar überlegen, ließ jedoch mehrere aussichtsreiche Chancen auf den Ausgleich liegen. Manuel Künzler schoss knapp am langen Eck vorbei. Markus Pergelt traf nach einer tollen Einzelaktion nur die Latte.

Somit reiste das Team von Mike Probst und Benedikt Aigner mit einer knappen Niederlage im Gepäck zurück in die Marktgemeinde. Zuvor stand am Abend jedoch noch der Mannschaftsabend, auf den wieder einmal alle hingefiebert hatten, an. Dabei mussten die Trainingslager-Neulinge ihre Gesangskünste unter Beweis stellen. Es wurden Songs aus unterschiedlichen Genres zum Besten gegeben, unter anderem „Skandal im Sperrbezirk“, „Tirol“, „Song 2“ und „Neymar“. Im Anschluss verlagerte sich das Geschehen wie gewohnt ins Elements.

Stephan Keller: „Immer schön, mit solch einer riesigen Gruppe ins Trainingslager fahren zu können“

Nach einer kurzen bzw. langen Nacht – die Perspektive liegt im Auge des Betrachters – machte sich die Reisegruppe am Vormittag zurück nach Bruckmühl. Auf der Rückfahrt wurde das Trainingslager noch einmal ausgiebig Revue passiert lassen.

Auch Stephan Keller, Sportlicher Leiter der Herren, zeigte sich mit dem Trainingslager wieder einmal rundherum zufrieden: „Die Organisation war top. Wir hatten wirklich wieder super Bedingungen und konnten uns intensiver auf den Rückrundenstart vorbereiten. Es ist immer schön, mit solch einer riesigen Gruppe ins Trainingslager fahren zu können und sich miteinander auf die Rückrunde einstimmen zu können. Die große Teilnehmerzahl bei der ersten Mannschaft war positiv, sodass wir quasi fast vollzählig mit Team eins unterwegs waren. Das hat noch einmal die letzte Motivation für die Rückrunde gegeben.“

Der SV Bruckmühl bedankt sich erneut bei den beiden am Trainingslager beteiligten Unternehmen für die Partnerschaft und die Reise. Berr Reisen brachte die Reisegruppe im äußerst komfortablen Liegebus fünf Tage lang jeweils sicher ans Ziel. SOCCATOURS, der Experte für Sport-Trainingslager, sorgte auch in diesem Jahr wieder für eine reibungslose Organisation und Betreuung.