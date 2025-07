SV Bruckmühl: Martin-Zellner-Gedächntis-Turniere waren volle Erfolge

Vor allem bei den Mädchen war die Turnierreihe sehr erfolgreich. – Foto: SV Bruckmühl

Die Vorbereitung war für das Bezirksliga-Team des SV Bruckmühl war ein Auf und Ab. Die Martin-Zellner-Gedächtnis-Turnierreihe dagegen war sowohl bei den Herren als auch den Juniorinnen erfolgreich – vor allem organisatorisch.

Bruckmühl – An den Wochenenden vom 28. Juni bis zum 06. Juli hat erstmals die neu ins Leben gerufene Juniorinnen-Europameisterschaft auf dem Sportgelände des SV Bruckmühl stattgefunden. Die Turnierreihe fand in Gedenken an den im Frühjahr verstorbenen Mädchen- und Damen-Verantwortlichen Martin Zellner statt. Insgesamt zeigten sich die Organisatoren rund um Gabor Hegedüs „sehr, sehr zufrieden“ mit den Wettkämpfen und werteten diese als vollen Erfolg. Vor allem das C-Jugend-Turnier am Sonntag, den 29. Juni, stellte sowohl die Spielerinnen als auch die Verantwortlichen aufgrund der äußeren Bedingungen von 35 Grad vor besondere Herausforderungen. Doch auch diese konnten gemeinsam gemeistert worden. Bei diesem Turnier waren der TSV 1860 München und der TSV Schwaben Augsburg zu Gast. Den Sieg sicherten sich schließlich die Münchnerinnen.

Großer Dank an Eltern und Spielerinnen für die Unterstützung Beim B-Jugend-Turnier am Freitagabend (04. Juli) trat der SVB selbst mit zwei Mannschaften an. Eine davon bestand aus B- und C-Jugendlichen. Gespielt wurde dabei bei sieben teilnehmenden Mannschaften im Modus Jeder-gegen-Jeden. Für besonderen Flair sorgte das Flutlicht. Bei den D-Juniorinnen am Sonntag (06. Juli) nahmen 16 Mannschaften in vier Gruppen teil. Auch hier gewannen die Gäste aus Augsburg.