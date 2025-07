SV Bruckmühl: Knapp 1000 Kinder bei Müller-zu-Bruck-Cup Sommeredition Turnierreihe geht in nächste Runde

Die Müller-zu-Bruck-Cup Sommeredition sponsored by SOCCATOURS geht in die nächste Runde. Von Freitag bis Sonntag messen sich zahlreiche Jugendteams beim SV Bruckmühl.

Bruckmühl – Auch bei den Bruckmühler Jugendmannschaften geht es nach dem Jahrgangswechsel so langsam wieder los. Bereits am kommenden Wochenende steht für die Teams des SV Bruckmühl und der SG Bruckmühl/Götting/Vagen das erste große Highlight der noch jungen Spielzeit 2025/2026 an. Von Freitag bis Sonntag findet auf dem Sportgelände des SVB die Müller-zu-Bruck-Cup Sommeredition statt. Hauptsponsor der Turnierreihe ist SOCCATOURS.

Den Auftakt machen am Freitag zwei Turniere der U15 und U11. Am Samstag geht es mit fünf weiteren Leistungsvergleichen von der U07 bis zur U15 weiter. Den krönenden Abschluss bildet der Sonntag mit sechs Wettkämpfen in unterschiedlichen Altersklassen bis hoch zur U19.