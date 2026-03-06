SV Bruckmühl kehrt mit neuem Heimtrikot zum traditionellen Look zurück Rot-weiß gestreifte Outfits von Alexander Nikel · Heute, 14:00 Uhr · 0 Leser

Youngster Kilian Mayer im neuen SVB-Trikot, das den klassischen rot-weißen Look zurückbringt. – Foto: SV Bruckmühl

Der SV Bruckmühl präsentiert sein neues Heimtrikot, das zukünftig alle Mannschaften tragen werden. Die Herren starten mit dem ersten Auftritt zu Hause, die SVB-Juniorenteams ab Sommer.

„Seit 1911 die Farben weiß und rot…“ – Der SV Bruckmühl steht seit der Gründung für ein familiäres Umfeld und Tradition. Dieses Gefühl will der SVB zukünftig noch mehr auf dem Rasen verkörpern. Unter den Mottos „Back to the roots“ und „Red white stripes“ laufen die Herrenmannschaften ab dem ersten Heimspiel im Jahr 2026 in einem neuen Gewand auf. Das neue Trikot wurde im Rahmen eines Fotoshootings mit den Herrenspielern Philipp Keller, Kilian Mayer und Tobias Sagmeister sowie mit einem selbst entwickelten Präsentationsvideos am Freitagmittag auf Social Media vorgestellt. Die Erste und Zwoate tragen künftig wieder rot-weiß gestreifte Heimtrikots. Die Hosen und Stutzen dazu sind komplett in Rot gehalten. Die neuen Outfits verbinden Tradition und Moderne und stehen damit sowohl für die erfolgreiche Vergangenheit als auch die Zukunft des Vereins. Die Puma-Trikots sind selbst gestaltet und somit einzigartig.

Streifen in Hommage an Vereinslogo des SVB „Wir haben uns in der Vereinsführung schon vor längerer Zeit bewusst dazu entschieden, wieder verstärkt auf Vereinsidentifikation zu setzen. Eine Maßnahme daraus sind einheitliche Trikots für alle Teams. Dabei gehen wir zu Rot-Weiß zurück. Die Streifen finden sich auch in unserem Logo wieder und haben einen hohen Identifikationswert“, erklärt Abteilungsleiter Michael Straßer die Rückkehr zu den gestreiften Trikots. Auch bei der Auswahl der Sponsoren setzt der SVB weiter auf Regionalität und Kontinuität. Die Brust der Trikots ziert weiterhin Hauptsponsor KunzeBühnen. Die Projekt- und Bauleitungsfirma von Martin Nickel prägt die Ärmel. Beide Unternehmen sind bereits seit vielen Jahren eng mit dem Verein verbunden.

Von roten zurück zu rot-weißen Trikots Neu hingegen ist der Rückensponsor. Unterhalb der roten Spielernummer ist auf weißem Hintergrund das Logo des Wettanbieter Tiptorro platziert. Die Filiale in der Marktgemeinde wird von Ex-Spieler Semih Dogan geleitet. Bereits in der Vergangenheit trugen die Herren regelmäßig Heimtrikots mit unterschiedlichen rot-weißen Designs. Mit den Aufstiegen in die Bezirksliga und Landesliga wurden die Trikots komplett rot. Nun kehren die Herren zum traditionellen Look zurück. Einheitliche Trikots: „Unser neues, gesamtheitliches Erkennungsmerkmal“ Doch nicht nur die Bezirks- und Kreisklassen-Teams werden mit den selbst gestalteten Trikots von Puma ausgestattet. Ab Sommer laufen auch die SVB-Juniorenteams in diesem Design auf. Brustsponsor wird dabei durchgängig die Autowelt Bader sein, die seit Jahresbeginn als Hauptsponsor der SVB-Jugendfußballabteilung fungiert.

Das neue rot-weiß gestreifte Heimtrikot spiegelt das Wappen wieder. – Foto: SV Bruckmühl