SV Bruckmühl: Jugend in Kroatien - Müller zu Bruck Cup erfolgreich

„Es haben traumhafte Bedingungen geherrscht. Das Hotel und das dortige Essen waren super. Die Jungs hatten ganz viel Spaß. Die gemeinsame Reise war als Teambuilding mega, auch zwischen den Mannschaften verschiedenen Alters. Gott sei Dank hat es nur eine leichte Verletzung gegeben und nicht mehr“, bilanzierte Michael Straßer höchst zufrieden. Auch sportlich war das Trainingslager wertvoll. Die U19, die im Frühjahr um den Aufstieg in die BOL spielt, besiegte vor Ort den TSV 1880 Wasserburg mit 1:0. Die U17 schlug die JFG Starnberger Land mit dem gleichen Ergebnis. „Vielen Dank an unsere beiden beteiligten Partner. Die Organisation von SOCCATOURS und Berr Reisen war perfekt“, fügte der Abteilungsleiter noch ergänzend.

FC Red Bull Salzburg und SpVgg Unterhaching zu Gast – Müller zu Bruck Cup Winteredition erneut ein voller Erfolg

Die Jugendabteilung des SV Bruckmühl hat auch das Jahr 2025 mit der Müller zu Bruck Cup Winteredition eröffnet. Hauptpartner der Hallenturnier-Serie in der Dreifachturnhalle in Heufeld ist erneut die Getränke City Kirner gewesen. An drei Wochenenden zwischen Februar und Anfang März sind Turniersiege in verschiedenen Altersklassen ausgespielt worden. Von den Bambinis bis zu den A-Jugendlichen haben sich nicht nur regionale, sondern auch überregionale Mannschaften heiße Fights um die beliebten Siegerpreise geliefert. Insgesamt haben über 100 Mannschaften und mehr als 1000 Kinder und Jugendliche an den 15 Turnieren teilgenommen.