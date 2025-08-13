SV Bruckmühl holt Kapitän des TuS Bad Aibling zurück

Bruckmühl – Die Kaderplanungen des SV Bruckmühl waren eigentlich bereits abgeschlossen, da hat der Bezirksliga-Rückkehrer kurz vor Ende der Transferphase doch noch einmal auf dem Transfermarkt zugeschlagen.

Der 28-Jährige durchlief sämtliche Jugendmannschaften in Bruckmühl. Daher kennt der Verteidiger bereits einige Spieler und Verantwortlichen. Nach seiner Jugendzeit wechselte Helldobler zum TuS Bad Aibling und sammelte dabei einiges an Erfahrung in der Kreisliga und Kreisklasse. Zuletzt führte er die erste Mannschaft als Kapitän auf das Feld. Nun schließt sich der Rechtsfuß wieder seinem Jugendklub an. Beim SVB wird er fortan die Rückennummer 15 tragen.

Helldobler kam für die erste Mannschaft bereits in allen drei Bezirksliga-Partien in dieser Saison sowie zuvor in mehreren Testspielen der Ersten und Zwoaten zum Einsatz. Der Abwehrspezialist ist in der Defensive flexibel einsetzbar und gelernter Innenverteidiger, lief für den SVB bisher aber überwiegend im zentralen defensiven Mittelfeld auf.

„Ich hätte nie gedacht, nach zehn Jahren wieder in Bruckmühl zu sein, aber nach den ersten Trainings habe ich schnell gemerkt, dass es mir hier wieder richtig taugt. Ich freue mich mega, so viele bekannte Gesichter wiederzusehen, und hab richtig Bock auf die neue Saison!“, freut sich der 28-Jährige über seine Rückkehr.

Auch Abteilungsleiter Michael Straßer zeigt sich mit der Neuverpflichtung zufrieden: „Lukas ist ein weiterer Rückkehrer und passt damit ebenfalls perfekt zu unserer neuen und alten Philosophie. Er war bereits von der D- bis zur A-Jugend bei uns im Verein aktiv. Wir sind uns sicher, dass er nun eine wichtige Rolle in der ersten Mannschaft einnehmen wird, sowohl mit seinen sportlichen Fähigkeiten auf als auch menschlich, unter anderem mit seiner Führungsqualität, neben dem Platz."